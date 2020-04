Se busca voluntad política

En algún momento del verano, digamos julio o agosto, comenzarán a levantarse las restricciones de viaje y poco a poco el turismo irá regresando al escenario. El despegue de cada país dependerá de lo que estén preparando ahora mismo. La cuarentena no significa quedarse en cama, sino pensar en el relanzamiento. No podemos volver al escenario imperante antes de la emergencia porque las cosas cambiarán. Ni siquiera sabemos ahora cuáles de las líneas aéreas nacionales seguirán operando para entonces, porque hay varias que ya traían problemas serios y después de esto quién sabe en qué condiciones quedarán.

Puede haber menos jugadores. La recuperación en el caso de México pasa por un intenso turismo interno. Que los mexicanos se mueven por su propio país, se hospeden en sus hoteles, coman su comida. Que los turistas internacionales regresen es un desafío mayor porque todos los destinos del mundo están ultimando detalles para volver a la competencia con nuevos atractivos y ofertas. Por supuesto que con el paso del tiempo las cosas volverán a la normalidad, la idea es evitar todo el daño que sea posible.

El asunto es que lo importante ahora es que los trabajadores del sector que no tienen un sueldo semanal o quincenal que seguir cobrando requieren de toda la ayuda que sea posible. El principal elemento que se requiere para relanzar a la industria en México es voluntad política. Alguna vez, cuando era titular de la Organización Mundial de Turismo, tuve oportunidad de charlar un Taleb Rifai, gurú del turismo mundial y buen amigo de México. Me respondió, a la pregunta de qué se necesitaba para fortalecer la industria de viajes en un país, que se requerían tres cosas: voluntad política, voluntad política, voluntad política. Fue enfático y no dejó lugar a dudas.

La voluntad política se expresa cuando las autoridades consideran al turismo una actividad prioritaria para la que vale la pena alinear todos los esfuerzos del Estado. Es una actividad que atraviesa de manera transversal el organigrama gubernamental y para sacar adelante proyectos y programas es necesario que todos los implicados sepan que es un asunto prioritario, no cosmético ni superficial.

Es sustantivo porque representa, por ejemplo en México, casi el 9 por ciento del PIB y genera millones de empleos, sobre todo para mujeres y jóvenes. Además es una actividad clave para mantener la estabilidad en estados del país que de otra forma quedarían a la orilla del barranco. Lo que hagan los turisteros en estas semanas tiene que orientarse a convencer a la 4T de que el turismo es una actividad prioritaria que da respuestas generosas en el corto plazo.

