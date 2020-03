¿Se queda Albores?

Con la novedad de que Javier May Rodríguez se queda como coordinador del programa Sembrando Vida; está por verse si María Luisa Albores se queda al frente de la Secretaría del Bienestar.

May presentó su renuncia, pero el presidente no se la aceptó. Además López Obrador reveló que no conocía el decreto de Albores que le quita todas las facultades a May.

El diferendo no se soluciona, de hecho se complica.

A pesar de que tiene años cerca de AMLO, la secretaria calculó mal su movimiento. Sembrando Vida es un programa de interés personal del Presidente. Meterle mano sin su aprobación previa le saldrá caro.

Y sin embargo, se mueve

El tema del outsourcing se mueve rápido.

Las señales son que la iniciativa promovida en un principio por el senador Napoleón Gómez Urrutia y la secretaria Luisa María Alcalde entró a su etapa de definiciones.

De hecho, lo que se dice en la Cámara alta es que las fracciones alcanzaron un acuerdo una vez que fue eliminado el apartado que consideraba la simulación en la contratación subrogada un acto de delincuencia organizada.

El asunto es muy delicado. Un alto porcentaje de los puestos laborales formales, la mitad según especialistas, entran en la órbita del outsourcing.

Retrato hablado

Una fracción de Morena en el Senado asume que el nombramiento de Rosario Piedra como titular de la CNDH fue un error.

Ese sector expresó su desencanto por medio de una iniciativa de reforma a constitucional presentada por Germán Martínez para posibilitar la revocación de mandato en la comisión.

Además, la iniciativa pone candados como que el titular debe contar con un grado académico de maestría en Ciencias Sociales o Derecho y obtener uno de los seis mejores puntajes en un examen de oposición diseñado por el propio Senado.

O sea, todo lo que no hizo Piedra Ibarra.

Morena se rompió en Aguascalientes

El presidente López Obrador viaja este fin de semana a Aguascalientes, tierra gobernada por el panista Martín Orozco, presidente en turno de la Conago, y donde el López Obrador ganó de panzazo la elección de 2018.

El riesgo mayor que espera al presidente en Aguascalientes es el rompimiento al interior de Morena.

La manzana la discordia es el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez, que se ha peleado con todos, en especial con sus correligionarios, con quienes se ha visto involucrado en demandas y contrademandas.

Los dirigentes han pasado más tiempo en los tribunales que organizando al partido.

El resultado es que en Aguascalientes, López Obrador encontrará roto a su partido.

Nuevo León, inestabilidad en puerta

El Tribunal Electoral indicó que el Congreso de Nuevo León tiene hasta el 24 de abril para sancionar al gobernador y al secretario de Gobierno por delitos electorales.

Jaime Rodríguez, El Bronco y Manuel González serán sancionados por usar personal y equipo del gobierno estatal para recopilar firmas en la campaña electoral 2018.

Se trata del 1, 2 del gobierno estatal, por lo que una sanción doble podría generar un periodo de inestabilidad en la entidad. Dicen allá que lo difícil es que las fracciones alcancen el consenso para nombrar a un gobernador interino aceptado por todos.

