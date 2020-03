Se rehúsa López Obrador a someterse a prueba de COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se hará la prueba del COVID-19 sólo cuando las autoridades sanitarias así lo dispongan.

“No podía ponerme en cuarentena, irme al retiro, porque se requiere de que haya conducción en el país”, afirmó el mandatario federal en un evento de supervisión de obra carretera en este municipio que conectará con Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

“Yo me atengo a lo que dice salud y eso aplica para todos, saben cuándo hay que hacerse la prueba cuando se tiene calentura, cuando se tiene tos seca cuando tiene uno dificultades para respirar y cuando se tiene dolor de cuerpo”, detalló.

Esto fue en respuesta a un sector al que calificó de conservador que le ha exigido que, ante la pandemia, suspenda sus giras de trabajo y que ayer demandó se realizara la prueba del coronavirus tras conocerse que Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, resultó positivo.

Apenas hace 10 días, el mandatario local se reunió con el presidente López Obrador para conmemorar la expropiación petrolera en la Ciudad de México.

En su visita al municipio de Badiraguato, cuna del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, el Ejecutivo federal acusó a los conservadores de organizar una campaña amarillista para asustar a la población sobre los efectos del COVID-19.

“Los conservadores quisieran que me apartara y que desapareciera; quisieran que fracasara la Cuarta Transformación que estamos encabezando, pero pues no le vamos a dar el gusto”, afirmó.

En su intervención, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppell, cuya hija está infectada de COVID-19, llamó a la unidad y reprochó que haya gente que quiera sacar raja política de la emergencia sanitaria.

“No es momento de protagonismos, no es momento de sacar raja política, es momento de llamar a la unidad, es momento de la unidad, no atendiendo a la psicosis; hay gente, mucha gente que quiere sacar raja política lastimando la sensibilidad del pueblo mexicano y con eso no se puede jugar” afirmó.

