Segunda rasurada en personal de aduanas por temas de corrupción

Más de 3 mil empresas relacionadas con actividades de comercio exterior, usuarias del sistema de aduanas del país, son investigadas por irregularidades en el tráfico de mercancías, aseguró a Crónica Ricardo Ahued, Administrador General de Aduanas (AGA).

Además de subvaluaciones ilegales de productos, se les ha documentado importaciones anómalas y hasta trasiegos de droga.

La institución, señaló el funcionario, está sometida –por segunda vez en la administración lopezobradorista- a un proceso de depuración, pues algunos de los administradores aduanales nombrados por el primer titular: Ricardo Peralta, han sido sustituidos desde la llegada de Ahued, a finales de mayo pasado.

La dependencia, dijo, está abierta a la incorporación de más militares retirados, como en el caso de la Aduana de Manzanillo, develado por este diario hace algunos días y en el cual un capitán de la Marina formó dupla con un civil en la administración central.

Por la austeridad, se redujo la nómina de la AGA en un 13 por ciento: mil 500 operadores menos… Este desplome buscará revertirse durante el próximo año. Ya se han solicitado más recursos a la Secretaría de Hacienda.

INDAGATORIA. La Administración cuenta con 4 mil 500 padrones de empresas importadoras y exportadoras, los cuales están en revisión.

“Más de 3 mil empresas certificadas nos han dado problemas, acabamos de detectar una que estaba embarcado cocaína hacia Canadá, estamos en la revisión empresa por empresa, checando su documentación; estaba certificada, pero ocupaba su registro para pasar (droga) dentro del producto”, señaló Ahued.

Hasta ahora ha sido detectado un primer paquete de 405 empresas con actividades de alto riesgo. En la industria textil, ya han sido dadas de baja del sistema al menos 150 compañías.

“Es por subvaluación, por traer mercancía a menor costo; se han hecho decomisos donde se descubren cuestiones irregulares en maletas o embarques, y se ha dado parte a la autoridad”.

Otra de las ilegalidades es la disfrazada importación temporal, en especial de vehículos y textiles: “No presentan documentos y se quedan sin pagar impuestos y todavía quieren recuperar el IVA, estamos atendiéndolo”.

ROTACIÓN. Peralta, el primer Administrador de AMLO, anunció a su llegada el cambio de los 49 administradores del país. Pese a esa “limpia”, Ahued también ordenó despidos…

“Desde que llegamos tenemos el 20 por ciento de cambios en Administradores, llevamos 10 nombrados y corregidos, incluido el del Aeropuerto de la Ciudad de México, el resto está en proceso de investigación y de revisión de denuncias para retirarlos o ratificarlos”.

—¿Por qué han sido removidos?

—Porque faltaban nombramientos, porque se les venció el contrato y consideramos que no debían seguir, a otros les hemos pedido su renuncia por anomalías. Se están investigando hasta las denuncias anónimas.

—¿Por qué no se cambió a los 49?

—Me hubiera visto muy mal cambiándolos a todos, pensarían que traigo un interés personal de cambiar a lo loco. Sé que hay resistencias, es un tema muy corruptible, falta mucho por abatir, porque la corrupción se construyó durante muchos años, yo mismo estoy siendo evaluado por el SAT, que tiene un área para eso.

En total, han sido despedidos 350 empleados del sistema aduanero.

MÁS MILITARES. Sobre la suma de militares a la institución, detalló:

“Cuando hay marinos o soldados en retiro y tienen evaluación, son bienvenidos, no hay impedimento legal. Si están en activo, no se puede. Además tenemos el apoyo de la Armada, del Ejército y de la Guardia Nacional en los diferentes puertos y recintos para resguardar el comercio exterior, porque el personal de AGA no trae pistola ni puede contrarrestar un evento de inseguridad”.

—¿En qué sedes tienen militares retirados?

—Hay varios, además de Manzanillo, en Pantaco, en el mismo Aeropuerto de la Ciudad de México y en Tuxpan, son elementos con una gran capacidad, más preparados para ordenar y tener una disciplina adecuada.

—¿Se seguirá entonces apostando por la fórmula?

—No hay muchos, pero si hay quienes se interesen, los vamos a tener que ocupar.

—¿Los militares continuarán haciendo exámenes de control de confianza al personal?

—Ellos hacen los suyos y nosotros tenemos una unidad que nos hace exámenes y estamos sujetos a ello, no hay un convenio de colaboración para que lo haga el SAT y ellos también, ellos hacen los suyos, y el que no pasa, no tiene oportunidad.

-¿Falta personal con perfil idóneo para las administraciones aduaneras?

—Tenemos 11 o 12 por ciento más de trabajo y 13 por ciento menos de personal, estamos pidiéndole a Hacienda que nos refuerce para el próximo año. Hubo un recorte de más de mil 500 personas y estamos capacitando a los que empiezan en esta carrera, en la escuela de Chichimequillas, Querétaro, pero son muy pocos los que salen: poco más de 80 y necesitamos mil 200 en las aduanas.

—Y ante ese déficit, ¿qué están haciendo ahora?

—Tapas un hoyo y destapas otro, en temporadas pico los trasladamos de un lugar a otro; estamos capacitando intensamente porque, hay que reconocerlo, no contamos con el personal suficiente.

Algunos operativos, reconoció, están amenazados, “hay muchos intereses, pero debemos cambiar esto, más nos vale”…

havh