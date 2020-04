Senado podría aportar más de mil 600 millones de pesos para enfrentar emergencia económica por coronavirus

En el Senado se está considerando proporcionar más de mil 600 millones de pesos para paliar la emergencia sanitaria por el COVID-19 en México en caso de que se logre un consenso entre todas las fracciones parlamentarias, si se agudiza la contingencia.

Estos recursos provendrían de la retención de 4 meses de dieta de los 128 senadores de la República, para juntar una bolsa total de mil 609 millones 728 mil pesos.

Cada senador devenga mensualmente una dieta de 104 mil 800 pesos netos, por lo que la Cámara alta eroga recursos por 13 millones 414 mil pesos.

En videoconferencia, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, informó que la mayoría legislativa respalda la propuesta de la senadora Citlali Hernández, de que los legisladores donen hasta 120 días de salario.

Sin embargo, aclaró que la propuesta tendrá que ser consensuada con los demás coordinadores parlamentarios y sus bancadas.

“Si la contingencia durará marzo, abril, mayo, junio, los cuatro meses pudiera atenderse esta recomendación, si hay acuerdo con el pleno. La mayoría legislativa está de acuerdo en que se descuenten las dietas; obviamente, si no se trabaja me parece lógico que no se cobre. (…) Yo estoy de acuerdo. No se ha consultado con los partidos, no es acuerdo parlamentario”.

Monreal también se refirió a la intención del Senado de los Estados Unidos de aplazar la entrada en vigor del Acuerdo Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y consideró que no hay argumento para ello.

“No hay motivo para permitir posponer la entrada en vigor del T-MEC. Está aprobado por los tres países. (…) Nosotros, al contrario, queremos que se adelante la entrada en vigor del T-MEC; como Senado mexicano, como autoridad ratificadora del T-MEC, hacemos votos y expresamos nuestra voluntad política para que inicie la vigencia antes de lo señalado y estamos trabajando en eso”, estimó.

Pidió a los 128 senadores de la República ponerse en cuarentena, ante el anuncio del coordinador del PAN, Mauricio Kuri, de permanecer en aislamiento tras haber convivido con el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien dio positivo a coronavirus; empero no descartó que esta Cámara pudiera sesionar de manera urgente si se requiere, aunque se podrían explorar encuentros virtuales o a distancia.

MRP-IJSM