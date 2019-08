Sí hay mucho que ofrecer en Frankfurt, dice la editorial Dharma Books

A raíz de la reciente y polémica declaración “México tiene poco que ofrecer”, por parte del director del Fondo de Cultura Económica, la editorial independiente Dharma Books + Publishing publica una convocatoria en la que, además de anunciar su participación en la Feria del Libro de Frankfurt 2019, invita a cinco editoriales independientes a enviar dos libros de su catálogo, comprometiéndose a presentarlos y negociar por ellos.

“Cuando nos enteramos que el Fondo de Cultura Económica no iba a la feria de Frankfurt, nosotros pensamos que la cosa estaba mal, que estaba dando un mal mensaje, sean las razones que sean”, declara Nicolás Cuéllar, director editorial de Dharma Books+ Publishing en entrevista con La Crónica.

“Vimos que estábamos en posibilidad de pagar un estand y boleto de avión, por convicción propia, sin patrocinadores. Decidimos que podíamos ir, pero el mensaje tenía que ser más claro, es por eso que invitamos a cinco editoriales con dos libros de su catálogo”. El mensaje de la editorial es que sí hay mucho que mostrar, contrario a la primera declaración del director del FCE.

Cuéllar considera que las razones de Taibo no son del todo válidas, y surgen las preguntas: ¿Qué han estado haciendo? ¿Por qué nosotros, que somos más pequeños y con menos presupuesto, sí tenemos qué mostrar? ¿Cómo es posible que ellos no tengan nada? Parecería un pretexto inválido para la editorial más importante del gobierno de México.

“La otra parte de nuestro mensaje, es que entonces no están haciendo bien su chamba como editores porque no están encontrando los libros adecuados, no están publicando cosas que valgan la pena. La culpa, al final, no es de la literatura mexicana, sino de ellos.”

De momento, en el primer día de convocatoria, Elefante editorial, Paraíso perdido (de Guadalajara), y Textofilia ya confirmaron su participación, cumplieron con los requisitos, y tienen su lugar asegurado dentro del stand de 4m 2 de Dharma Books. “Nosotros haremos la chamba que ellos prefieran. Dejamos abierta la convocatoria”, de modo que las cinco editoriales participantes decidan en qué aspecto del mercado enfocarse.

Por su parte, “Dharma va con todo el catálogo, salvo lo que los agentes impidan negociar o llevar. De igual forma, más que vender los derechos de los libros vamos buscando acuerdos con distribuidoras para introducir nuestros libros allá, y también buscar traductores para entrar en mercados que no sean del español”, comenta Cuéllar, y menciona algunos de sus autores confirmados: Jaime Mesa, Miguel Cane, Lorea Canales, Karla Zárate y Lilián López Camberos.