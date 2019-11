Siempre busco provocarle al público un orgasmo con mi guitarra: Gary Lucas

Desde la década de 1970, Gary Lucas es uno de los músicos más importantes e influyentes en el mundo. Fue integrante de Captain Beefheart y su calidad como compositor e instrumentista, lo llevó a participar con Leonard Bernstein, John Zorn, Peter ­Hammill —líder de Van der Graaf Generator— y Jeff Buckley, con quien grabaría dos canciones del revolucionario álbum Grace: “Mojo Pin” y “Grace”.

Los críticos lo ubican dentro los cinco mejores guitarristas de la actualidad, al lado de Jeff Beck y Eric Clapton; sin embargo, lo distintivo de Lucas es que es un músico cuya actividad corre transversalmente por todos los géneros: clásico, jazz, blues, rock… Su formación artística, como él dice, fue en los 60, con Frank Zappa como eje. “Eran músicos que incomodaban al poder y todos los querían por sus obras”.

En entrevista telefónica desde Vancouver, Canadá, Gary habla de su visita a México para musicalizar en vivo la película muda Drácula (1931), protagonizada por Carlos Villarías y Lupita Tovar, y dirigida por George Melford. Los recitales serán hoy a las 21:30 horas en el Cine Tonalá, en la Colonia Roma, y mañana a las 12:00 horas en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos.

— ¿Por qué eliges Drácula?

— Desde niño me gustan las películas de horror, sobre todo las de los personajes clásicos como Frankenstein, Drácula, el Hombre Lobo. Y de este gusto nace el proyecto de crear la música para Drácula, de George Melford. Pero lo que me interesó es que su elenco era latino: Lupita Tovar y el español que interepreta al Conde Drácula. Entonces pensé: es perfecta para mí.

— Para esto, hice la partitura para una sola pieza que acompañara en vivo la película y de esta manera estrené en 2009 en un festival en La Habana, Cuba. Esta será la segunda ocasión que la presentaré en México, porque en 2013 hice un concierto en la Cineteca Nacional y ahora lo traigo para el Día de muertos. Y la música la interpreto sólo con mi guitarra y es dramática, excitante y aterradora. Porque soy un hombre orquesta, puedo sonar como una de éstas.

Sobre la festividad más importante del país, la cual conoce Gary Lucas, el compositor de más de 30 álbumes y presentaciones por todo el mundo, señala: “Me encanta el Día de Muertos, es un ritual muy bello de un gran país, mucho mejor que el Halloween. Además, los zompantli son impresionantes. Por esto, es un honor participar en esta maravillosa tradición. Además, México tiene un gran legado y tradición en el surrealismo con sus pintores como Remedios Varo, Leonora Carrington. El arte de este país es místico.

— ¿Compondrías algo dedicado al Día de Muertos?

— Podría hacerlo, dónde firmo o dónde puedo hacerlo. Traer mi música, que encaja perfectamente con esta festividad, sería maravilloso.

Uno los temas inevitables es cómo está el rock. Gary Lucas, que es reconocido por su innovación y experimentación en el género para llevarlo a niveles de alta calidad, dice que siempre está en la búsqueda de escuchar algo nuevo, fresco, “pero me tengo esforzar para encontrar algo diferente. La globalización provocó que sólo se produzca música popular para tener ganancias y por eso no hay mucha innovación ni experimentación, como cuando era niño”.

En este punto, recuerda que él creció en la edad de oro del rock, en la sicodelia de los 60, y “son mis raíces, mi anclaje a la tierra”.

— En la actualidad ya no surgen figuras como Frank Zappa.

— Lo sé. Es terrible, pero yo soy uno de ellos. Tuvimos en una época donde había gigantes de la música como Zappa, quienes escribieron nuevos capítulos, que rompían las reglas. El problema fue que el gobierno apagó esa efervescencia creativa, los limitó y trató de evitar difundir su obra. Quiso mantenerlos a raya, porque Zappa, como otros, le hablaron al poder con la verdad.

Gary Lucas, con esta formación contestataria y de cruzar líneas para romper modelos, dice: “Hoy tenemos un mundo brutal, con mucha basura política. Antes los artistas peleaban más, ponían su corazón y alma para cambiar las cosas. Pero hoy, muchos de ellos y los ciudadanos están más preocupados en hacer dinero, piensan permanentemente en cómo puede lograr tener un salario cuantioso, cómo hacer más dinero. No creo que Zappa pensara en cuánto iba a ganar. El sólo hacía su trabajo y la gente lo quería. Necesitamos más artistas como Frank. “No soy político en mis letras, pero musicalmente trato de asombrar al público”. Y con tono irreverente y creativo va más allá: “Trato de ser lo más loco y salvaje para provocarle al público un orgasmo con mi guitarra”.

El guitarrista neoyorquino señala que el hombre está en la Tierra para dar felicidad a las personas. “Esa debería ser uno de nuestros objetivos primordiales. Si esto lo hiciéramos, tendríamos un mundo mejor, podríamos confiar los unos en los otros, tener una hermandad”.

Pero señala que lamentablemente la gente está dividida por la política, “corre para todos lados, está preocupada por el dinero. Eso es un mundo cruel y frío, donde sólo nos queda vivir con ética respetando el medio ambiente, sin acabarnos los recursos, y ser buena gente”.

— ¿Cuáles son sus próximos discos?

— Terminé de grabar un CD, que saldrá primero en Europa y luego en EU. Se titula The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas song book, acompañado por el vocalista italiano The Niro. Son 12 canciones y es para celebrar el 25 aniversario del álbum Grace. Además, se va a lanzar The Best of Gary Lucas, un CD doble al finalizar febrero de 2020.

— Es parte de mi trabajo creativo, porque de alguna manera tengo la literatura en mi sangre, que me ha dado grandes influencias: Sakespeare, Edgar Allan Poe, Roberto Bolaño —Los detectives salvajes—, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, James Joyce.