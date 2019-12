Sólo una editorial no aceptó el trato con Educal: Paco Taibo II

El titular del del Fondo de Cultura Económica (FCE) advirtió que puede demandar a Educal, pero será a la vieja Educal que ya no existirá en meses.

Sólo una editorial no aceptó el trato de Educal de recibir el 80 por ciento del pago de su deuda por la venta de libros, comentó en entrevista con Crónica, Paco Ignacio Taibo II, responsable del Fondo de Cultura Económica (FCE).

“La historia es la siguiente: Educal tiene una deuda histórica que eran impagos por 97 millones acumulados a lo largo de los años. Entonces le debías a Hacienda, al Seguro Social, rentas, a editoriales pequeñas, medianas y grandes desde hace 8 y 10 años”, dijo el escritor. El dinero llegó, pero no completo, agregó.

“Nos dan 80 y tantos millones, no es el 100% de la deuda. Entonces ¿qué procede? Pues negociar con la gente a la que le debíamos dinero: llegó este dinero, no te puedo pagar el 100% de lo que te debía, pero te pago el 80, el 82, el 85. Había editoriales medianas a las que esa deuda les hacía mucho daño y había editoriales grandes que era una deuda fea pero no mortal”, explicó.

Ésa fue la negociación que Taibo II ofreció a las editoriales.

“De todas las editoriales a las que se les ofreció, que fueron 130, de ésas 129 dijeron que sí y firmaron muy contentas. Si quebraba Educal no ibas a cobrar, nunca. Hacienda pagó el 82 por ciento”, recalcó.

—¿Por qué Hacienda no pagó todo?

—Hacienda dijo que era lo que tenía. Yo podría llorar pero llega un momento en que no vale la pena llorar.

—¿Qué pasará con la editorial que no aceptó?

—Esa editorial estará esperando a que los Reyes Magos le reembolsen, puede demandar a Educal, pero será a la vieja Educal que ya no existirá en meses.

—La Caniem dice que habrá aún negociaciones con Hacienda ¿es cierto?

—No existe que yo sepa. Ahora las negociaciones con Hacienda tienen que ver con la fusión.

—¿La deuda que se pagará es también de 2019?

—No es la deuda del 2019, ésa está bien.

—¿Considera que habrá pérdida de confianza?

—Es absurdo. Pero se va a comparar el dinero recibido por Hacienda con el dinero que se entregó, lo habrá y es público saber que si me diste tanto dinero, aquí están los pagos.