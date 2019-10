Suman 47 estados que investigan a Facebook en EU

Fiscalía general de Nueva York, que lidera una investigación contra Facebook, informó este martes que aumentó de 9 a 47 los estados que investigan si la red social más grande del mundo violó la ley antimonopolio y si garantiza la protección de los datos de los consumidores.



El pasado 9 de septiembre, la fiscal Letitia James anunció que los estados de Colorado, Florida, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee y el Distrito de Columbia, habían iniciado una investigación contra la red social, que tiene más de 2.410 millones de usuarios activos mensuales.



A esta investigación bipartidista se han unido ahora los fiscales generales de Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana y Nevada.



También Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Norte, Oklahoma, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas, Vermont, Virginia, Wisconsin, Wyoming y el territorio de Guam, al igual que otros estados que no pueden confirmar su participación en las investigaciones por restricciones que marcan sus leyes, indicó James en un comunicado de prensa conjunto.



"Después de conversaciones bipartidistas continuas con fiscales generales de toda la nación, hemos ampliado enormemente la lista de estados, distritos y territorios que investigan a Facebook por posibles violaciones de las leyes antimonopolio", afirmó la fiscal general de Nueva York.



James afirmó además que a los 47 fiscales "les preocupa que Facebook haya puesto en riesgo los datos de los consumidores, que haya reducido la calidad de las opciones de los consumidores, y que haya aumentado el precio de los anuncios publicitarios".



"A medida que continuamos nuestra pesquisa, utilizaremos todas las herramientas de investigación a nuestra disposición para determinar si las acciones de Facebook sofocaron la competencia y pusieron en riesgo a los usuarios", agregó.



El fiscal de Connecticut, William Tong, indicó en el comunicado que las redes sociales son una parte fundamental para hacer negocios en la economía actual.



Advirtió que "cualquier esfuerzo de Facebook para reprimir ilegalmente la competencia podría causar un gran daño a las empresas más pequeñas, restringir las opciones de selección de los consumidores, y aumentar los costos para todos".



Mientras que la fiscal de Massachussetts, Maura Healey destacó por su parte que "es importante que el internet siga siendo justo y que esté abierto para todos" y la de Michigan, Dana Nessel recordó que Facebook ha jugado un papel importante en la configuración de la economía global cibernética como una de las plataformas de redes sociales más grandes del mundo.



"Es ilegal que una empresa use su poder de mercado para participar en conductas anticompetitivas en un esfuerzo por lograr o mantener un monopolio", argumentó.



"Facebook es una fuerza dominante en la industria de las redes sociales, y con ese dominio viene la obligación de garantizar que sus prácticas no sofoquen la competencia. Nuestra coalición bipartidista seguirá la evidencia a donde sea que conduzca, y no dudaremos en tomar medidas para proteger los derechos de los consumidores", aseguró el fiscal de Pensilvania, Josh Shapiro.



Facebook, con sede en California, es dueña además de otras dos principales plataformas de comunicaciones del mundo, Instagram y WhatsApp.



El pasado agosto la empresa pagó a la Comisión Federal de Comercio (FTC) una multa de 5.000 millones de dólares por violar un acuerdo que protegía la privacidad de sus usuarios