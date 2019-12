T-MEC. ¿Quién chamaqueó a quién?

Desde antes de la apresurada aprobación de los cambios al T-MEC había inquietud sobre la figura de los supervisores laborales. Voces entre los empresarios y algunos políticos y uno que otro periodista alertaron. El gobierno decía que no, que el acuerdo había quedado a todo dar y que solo los conservadores amargados le ponían peros. Después quedó claro que la embajada de EU tenía abierta la plaza de agregado laboral, y en la descripción de las tareas se incluida la palabra supervisión. Fue entonces cuando comenzaron a sonar las alertas sísmicas.

En el jaloneo y las apuraciones mexicanas el gobierno de Estados Unidos metió la supervisión laboral y la respuesta de los negociadores mexicanos, comenzando por Jesús Seade fue de antología: no lo leímos. O sea que nadie le dio una repasada a la última versión de un acuerdo de dimensiones históricas. El resultado es que ahora mismo Seade está en Washington tratando de deshacer el entuerto ante toda clase de suspicacias. Mucha gente no cree posible que la 4T haya cometido un error de ese tamaño, me refiero a no leer las letras chiquitas del tratado, por lo que hay quien piensa que es un plan con maña, y que el gobierno prefiere pasar por descuidado que por entreguista. No hay nada seguro, excepto que el gozo se fue al pozo.

El Bronco

¿Recibirá el año nuevo en el Palacio de Gobierno? Es la pregunta que se hacen en Nuevo León en torno al todavía gobernador Jaime Rodríguez, El Bronco. La Comisión Anticorrupción del Congreso local pedirá este lunes la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por seis años para El Bronco. Lo acusan de desviar recursos públicos para contender por la candidatura presidencial en el 2018. Dicen tener pruebas contundentes.

De hecho, el cotilleo regio ya no es si El Bronco se queda o se va, sino quién lo sustituirá. Los gallos fuertes van por la gubernatura de seis años, no por una interina. Se barajan varios nombres para el interinato, incluso el del joven Luis Donaldo Colosio, coordinador de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. El Bronco parecía de verdad, pero fue un fuego artificial que se ha quedado solo y su alma, pues ya ni siquiera su caballo le habla.

García Luna

Ante el gran impacto que provocó su captura, y las reacciones aquí del presidente López Obrador y del expresidente Felipe Calderón, se ha pasado por alto un detalle importante. Genaro García Luna fue detenido, pero no ha sido juzgado, de manera que todavía es temprano para saber si es culpable o inocente de los delitos que se le imputan. Pero la justicia norteamericana carece de la velocidad de las redes sociales mexicanas, acicateadas por las conferencias mañaneras, donde ya se juzgó al policía, se le declaró culpable y ahora están en la mira todos los funcionarios que alguna vez trabajaron con él, a quienes quieren condenar al desempleo. Algunos de ellos, de los que estuvieron cerca de García Luna, tienen puestos altos en la 4T, como Gertz Manero y García Harfuch. ¿Los incluyen en la lista?

No se adelantan exoneraciones de ningún tipo, por supuesto que no, pero la sentencia previa rebasa los límites de la política ficción. El gobierno quiere sacarle todo el provecho político que pueda, pero puede equivocarse. No puede soslayarse la posibilidad de que García Luna termine de testigo protegido y diga todo lo que sabe de los funcionarios del pasado, pero sobre todo de los del presente. A Estados Unidos no le interesan los cartuchos quemados.

jasaicamacho@yahoo.com

Twitter: @soycamachojuan