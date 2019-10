Tatzudanza, fragilidad del equilibrio muestra la fortaleza del ser humano

La coreógrafa y bailarina Tatiana Zugazagoitia propone en la puesta en escena Tatzudanza, fragilidad del equilibrio un espectáculo donde combina la danza, la música y el arte de la cerámica para cuestionar la fragilidad del ser humano en sus diferentes etapas de vida pero al mismo tiempo muestra la fortaleza que cada uno posee para volver a empezar.

Para lograr el cometido Tatiana trabajó de la mano con la artista alemana, Katrin Schikora, ambas logran una obra escénica visualmente bella y armónica sin olvidarse en ningún momento de la fragilidad y fortaleza.

En el escenario se observarán a tres personajes de distintas edades: 30, 50 y 70 años. “Por ejemplo si tienes 30 años te cuestiona cómo estás en tu trabajo, con tu familia, en esta etapa estas construyendo y cuando tienes 50 años tratas de sostener todo lo que ya construiste, te esfuerzas para que no se caiga lo que lograste y en los 70 años ya estas preparándote para soltar todo, hasta la misma vida”, mencionó en entrevista con Crónica, la artista Zugazagoitia.

La obra es abstracta, de lecturas abiertas y la metáfora de la cerámica es justamente lo que cuestiona cómo nos encontramos de frágiles en estos instantes de nuestra vida.

La escultura de cerámica es lo que utilizan para jugar en la puesta en escena. Durante el desarrollo no saben los actores cómo se van a comportar esos instrumentos de cerámica con sus propios movimientos que ejecutan. “Los objetos de cerámica son colocados sobre mi cuerpo, éstos tienen una forma de hueso o palo y mientras ejecuto la danza, me esfuerzo para que no caigan al piso y se quiebren”, detalló la artista.

Luego agregó: “Con el movimiento del cuerpo no sabes en qué momento se van a destruir y la vida es así. Recientemente tuvimos una experiencia muy similar a lo que mostramos en escena y el ejemplo claro es el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Tú puedes estar construyendo y de repente está lo inevitable, lo que no puedes programar, ni controlar”.

Música es de Manuel Estrella El gato, un joven yucateco talentoso que ha hecho música especializada para danza. La obra Tatzudanza, fragilidad del equilibrio se presentó del 3 al 6 de octubre, en el teatro de la danza Guillermina Bravo, el cual forma parte del Centro Cultural del Bosque.