Texcoco es un “proyectote”, pero hay mil 600 más: Carlos Slim

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la implementación de un Plan Nacional de Infraestructura, con el objetivo de alentar la inversión privada, en especial la nacional:

“Es dar facilidades para la inversión privada. Hemos estado hablando tanto con Antonio del Valle (Consejo Mexicano de Negocios) como con Carlos Salazar (Consejo Coordinador Empresarial), por iniciativa de empresarios que están participando en la elaboración del plan. Son muchísimos proyectos”.

La idea, detalló, “es trabajar de manera conjunta con el sector privado para desarrollar el ramo energético, que debe ser palanca del desarrollo nacional e impulsar otros proyectos, todo un plan con inversión pública, privada y social”.

Se trata de una de los cuatro lineamientos que conforman su política económica.

“Lo que nos está faltando ya lo anunció el presidente: hacer inversión masiva que es la que genera actividad económica y empleo. En el momento en que se eche a andar, las cosas serán muy diferentes”, refirió Carlos Slim, dueño de Grupo Carso.

—¿Cuál es su visión de México, hay confianza? —se le preguntó.

—Sí hay confianza por parte de los inversionistas para invertir, mucho interés. Lo ideal es que pueda haber una alternativa de proyectos a largo plazo, sobre todo programas de desarrollo en el sureste y en toda la República. No sólo son gasoductos, también hidrocarburos, carreteras, agua, educación, salud, hay necesidad de puertos, aeropuertos.

—¿Pediría que se retomara el aeropuerto de Texcoco en lugar de Santa Lucía?

—Eso ya lo dirá el futuro. No sé. Pero es uno de mil 600 proyectos, claro, un proyectote, pero hay mil 600 proyectos de inversión, de infraestructura. En cuanto al crecimiento, comentó: “Estamos en una situación en la que el crecimiento puede ser cero o 0.2 o 0.8, no es importante, lo importante es que está así porque no ha habido esa gran inversión, que ya es inminente, se puede echar a andar incluso a partir de este año”.

El empresario, dijo, “invierte, no porque tenga poca o mucha confianza, sino porque tiene mucha o poca demanda; si hay demanda, invierte; si no, es un tonto”.

Salazar, del CCE, apuntó: “Los proyectos existen, también capacidad financiera, tenemos una estabilidad macroeconómica envidiable, finanzas que se han manejado con una pulcritud impresionante, volvemos a alcanzar superávits primarios, están todas las cosas puestas para que el país arranque un proceso de inversión. La visión de los empresarios también es que no se trata sólo de crecer, sino de desarrollar socialmente a nuestro país”.

Los otros tres pilares de AMLO son el fortalecimiento de la economía popular, el impulso a proyectos de desarrollo regional y la atracción de inversión extranjera, principalmente a través del Tratado de Libre Comercio.

“NO HUBO ABUSOS DEL EMPRESARIADO EN GOBIERNOS ANTERIORES”. Pese a los ahorros gubernamentales logrados en la reestructuración de gasoductos y la ventilada oficial, Carlos Slim, dueño de Carso Energy, negó abusos del empresariado en el tema de transporte de gas durante gobiernos anteriores.

“No hubo corrupción, lo firmo, lo confirmo y lo que quieras”, dijo a Crónica.

Este diario preguntó a Slim y al resto de los empresarios involucrados en el caso presentes en Palacio Nacional —entre ellos Carlos Ruiz Sacristán, presidente ejecutivo de IEnova; Robert Jones, director de TransCanada; Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios— si el acuerdo difundido ayer con el gobierno federal era un reconocimiento de que cometieron abusos, aprovechándose de las facilidades otorgadas por administraciones anteriores para hacer negocios con recursos públicos.

“Respecto a que fueron abusos, es totalmente falso, fueron proyectos en los que no hubo corrupción”, reviró Slim.

“No hay ni hubo ningún aprovechamiento y vale la pena que lo estudien a fondo”, insistió.

Redujo los excesos en contratos a problemas en la forma de pagos:

“En los anteriores, los pagos eran crecientes y en este contrato los pagos son planos, parejos. ¿Qué le conviene a la empresa con respecto al anterior? Podemos negociar mejores condiciones con los bancos, porque nuestro flujo es mayor. En lugar de recibir 100 pesos recibimos 200 y antes recibíamos 100 pesos y luego 300 dentro de 15 años. Desde el punto de vista financiero nos permite conseguir más crédito a mejor tasa y hacer más proyectos”.

Por su parte, Carlos Salazar Lomelín, respondió: “Los acuerdos no tenían una situación de ilegalidad ni de corrupción. Aquí lo que estamos viendo es la búsqueda por parte de la CFE de mejores condiciones”.

Y explicó: “Las tarifas dependen de distancias, diámetros de los tubos, orografía de los ­terrenos y volumen. Si ustedes agarran esto a valor nominal, se están ahorrando cuatro mil 500 millones de dólares. Si nosotros proyectáramos los servicios que iba a necesitar la CFE en toda la vida de los contratos, tendríamos 21 mil millones de dólares”.

“Visualizar que aquí hubo alguien que pierde y alguien que de alguna manera aprovecha, no, esos adjetivos no están en esta ­reunión, porque definitivamente lo que hay que comunicar es que tanto la Comisión como las compañías ganan, pero lo más importante: México gana”.

—¿Dónde queda entonces la revisión del pasado, la autocrítica sobre lo que se hizo y no se hizo, aprovechándose de las facilidades en el gobierno anterior? —se le cuestionó.

—Yo no vería el asunto como autocrítica, vería una ventaja. Uno siempre puede prosperar, y sobre lo que uno recibe siempre es posible tener una mejora. Lo que había recibido la CFE lo está mejorando. Veo un proceso de mejora, no de autocrítica.