Tiempos de crisis son, también, de oportunidades: Ries

Con más de 30 años en el medio de publicidad, comunicación, mercadotecnia, imagen y medios, he visto atravesar diversos procesos por demás difíciles en la materia, iniciando con la crisis del 94 que disminuyó de manera por demás dramática la forma de invertir en publicidad.

Así mismo, y en la misma década de los 90, tuve la valiosa oportunidad de asistir a una de las conferencias del entonces ícono de la publicidad mundial; bueno, uno de ellos, Al Ries, quien en aquel momento hablaba justamente de Qué hacer en épocas de crisis. Ries, compañero de fórmula de Jack Trout, en dicha ponencia hacía las siguientes aseveraciones:

Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad

Cuando las empresas disminuyen sus inversiones por temporadas difíciles, aquellas que no sólo no lo hagan, sino que hagan un esfuerzo adicional, saldrán bien libradas y más aún, fortalecidas de todo el proceso crítico.

Dijo: “Cuando los barcos están subiendo, a todo el mundo le va bien. Pero ¿qué ocurre cuando los barcos están bajando? En esos casos, lo que hay que hacer es cogerle negocio a los demás barcos. La esencia del marketing es diferenciarse de los demás barcos”.

Cabe destacar que este concepto de diferenciación mediante posicionamiento lo externa por un motivo: por la presencia cada vez más omnipresente de competidores. Y lo que he podido observar en los últimos años es que lo que permanece siempre presente es un crecimiento constante de los competidores, o bien de las problemáticas ajenas a la misma competencia, hasta el punto de que un error puede eliminar a una marca de la carrera en el mercado.

Ahora bien, como canto de sirenas suena muy bonito inyectarle más recursos a una causa que por el momento se antoja difícil, más aún si vemos que la autoridad no apoya el mantenimiento y desarrollo de los negocios y las empresas. No vayamos más lejos, mientras países como Francia, España, Alemania, Estados Unidos, Japón y diversos más, especialmente de Europa, apoyan al sector privado a través de incentivos y fórmulas fiscales, el gobierno mexicano da un rotundo portazo, lo que pondrá en riesgo la fuente de empleos.

En tiempos difíciles es cierto que reina la incertidumbre y la desconfianza mermando la voluntad de los sectores productivos, pero también es cierto que ninguno de los grandes empresarios y de sus grandes empresas, más el adicional de las miles de medianas y pequeñas empresas nacionales, se han forjado en un césped ni campo de rosas.

Sí son tiempos difíciles, pero también lo son de ser más creativos, más proactivos, más estratégicos y doblemente más positivos. Hablar de esquemas en específico con la inmensidad de caminos que existen, no sería posible abarcarlos en unas líneas, pero lo que sí podemos asegurar es que las empresas, marcas, productos y servicios que saldrán fortalecidos son aquellos que encuentren las vías para no sólo no perder comunicación con sus consumidores sino que, adicional a esto, se conviertan en un respaldo y apoyo durante el proceso y tiempo que dure esta contingencia, y lo que es cierto, reiterando las palabras de Ries, “Las crisis son también tiempos de grandes oportunidades”.

NOTAS DEL SECTOR….

Aeroméxico no vuela: Pese a la intensa campaña que la línea aérea mexicana (que preside Andrés Conesa) mantiene al informar sobre sus cambios de destinos, rutas y diversidad de comunicados más, es creciente la inconformidad y molestia de sus usuarios dado los abusos que la línea aérea está cometiendo sin intervención alguna de las autoridades de comercio ni economía. Por los cambios de vuelos que requieran los pasajeros, Aeroméxico está cobrando hasta tres veces el valor del mismo aún cuando el boleto ya haya estado cubierto, así sea sólo por adelantar o atrasar un vuelo. Caso específico es que mientras el vuelo redondo a Madrid por esta línea aérea tiene un costo de 33 mil pesos aproximadamente, por cambiar el vuelo ya sea de ida o vuelta por contingencia, cobran hasta 82 mil pesos lo que representa una violación atroz a los derechos de los consumidores. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y a esta empresa, como cualquier otra que cometa este tipo de abusos, se le imponga las acciones correspondientes de ley.

Nueva plataforma Infraestructura Abierta de Nuevo León: Pues destaca que el gobierno de Nuevo León encabezado por El Bronco, en su búsqueda de transparencia y actualidad anunció el lanzamiento de su Mesa Multiactor de Obra Pública de Nuevo León (MMAOP-NL), integrada en febrero de 2019 con el fin de materializar el compromiso del Gobierno Estatal con la transparencia en el desarrollo de infraestructura. Se trata de la plataforma digital en la que publicará información completa sobre todos los proyectos de obra pública ejecutados por la Secretaría de Infraestructura de Nuevo León (SINL), de los contratos relacionados, las fuentes de financiamiento, los contratistas y de las instituciones que solicitan los proyectos.

Infraestructura abierta materializa los acuerdos logrados por las instituciones reunidas en la MMAOP-NL: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León; la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Nuevo León (CMIC); la iniciativa ciudadana Cómo Vamos, Nuevo León y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI). Coordinados por México Evalúa, organización de la sociedad civil, y la SINL.

La plataforma cumple, según indican, con los estándares internacionales de transparencia en obra pública, en particular el OC4IDS –creados por las organizaciones Open Contracting Partnership y CoST-Infrastructure Transparency Initiative–. Es el único ejemplo en el mundo de implementación completa de este estándar. En fin, habrá que ver.

