Toledo dejó cuaderno con propuestas para mejorar el sector cultural de Oaxaca

El maestro Francisco Toledo (1940 - 2019) dejó un cuaderno con pendientes a resolver para mejorar diversos aspectos en la cultura desde la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. “No me había percatado de la importancia de las cosas que él me había pedido. Hacerlas es una de las muchas formas que tenemos de honrarlo”, señaló en entrevistas Adriana Aguilar Escobar, secretaria de esta dependencia.

Cuando me propusieron para la Secretaría, explicó, me reuní durante dos horas con Toledo, en su casa, y de ahí surgieron alrededor de diez páginas sobre qué trabajar desde la institución. A pesar de que no compartió ninguna de las peticiones, aseguró que ya se están realizando. “Ahora queda seguir trabajando por él, por Oaxaca y por la gente que a él le importaba, la gente sencilla. ¿Cuánta gente tuvo acceso a libros gracias a que él creó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca? Sobre esa línea hay que seguir trabajando”.

Por otro lado, compartió que las festividades de Día de Muertos en Oaxaca, incluyendo los altares, calendas y comparsas, se dedicarán a Francisco Toledo. “Esto mismo está pasando en Nueva York, ya que los siete altares que se tienen contemplados se dedicarán al maestro”.