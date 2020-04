Trabajadoras del hogar se enfrentan a una esclavitud moderna con el COVID-19

En algunos casos no se respeta su día de descanso; en otros, las mujeres se ven envueltas en situaciones de violencia en el trabajo.

Las trabajadoras del hogar siempre han sido un gremio vulnerable en condiciones normales, pero ahora con la emergencia del coronavirus sus condiciones han empeorado a tal grado que sufren desde despido injustificado, discriminación, insultos hasta la cuarentena obligatoria dentro del hogar donde trabajan, lo que representa una forma de esclavitud moderna.

Hay trabajadoras que ya llevan dos meses en las casas de sus patrones, y sus empleadores no las dejan salir bajo el pretexto de que no vayan a adquirir el Covid y luego los vayan a contagiar.

“Estoy encerrada llevo dos meses y también quiero ver a mis hijos, quiero salir…”, son algunas de las llamadas que ha recibido el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH) , según relata Marcelina Bautista, fundadora del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO)

“Muchas empezaron a estar obligadas a trabajar sin las prevención que se necesitaba. Muchas empezaron a estar discriminadas por el tema de que andan usando el medio de transporte y hay empleadoras que les decían no toques a mis hijos, ya no vengas porque en la ropa está pegado el virus y entonces me vas a contagiar”, reprocha

A partir de que se agudizó la contingencia sanitaria por el Covid-19 se registró un despido masivo de trabajadoras del hogar, muchas de ellas sin liquidación de por medio, alguna ayuda o indemnización. Eso sin contar la cifra negra de las que no están agremiadas a este Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar.

“Hubo muchas compañeras despedidas, algunas que no quisieron estar en la cuarentena con los empleadores y las despidieron. Hay trabajadoras que los empleadores que les han dicho usa gel, usa guantes, trae cubrebocas, pero no les dan nada cuando esas son herramientas que los mismos empleadores deberían de proporcionar a las trabajadoras. Pues entonces, estamos en medio de todo”, relata

En México, 2.3 millones de personas el equivalente a la población total de Tabasco se dedican al trabajo del hogar, y nueve de cada diez son mujeres (INEGI 2018). Las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación estructural y el 99% de ellas carecen de un contrato.

De hecho en México está en marcha un programa piloto para que quien emplee a una trabajadora doméstica la inscriba en el IMSS, sin embargo solo el 1 % de los patrones han cumplido con esta medida.

Esa situación las pone en una mayor desventaja, pues en esta contingencia el IMSS paga unos días como incapacidad, amén de que no tienen acceso a servicio médico.

AUMENTARON TRABAJO SIN PAGO EXTRA

Durante esta emergencia, el CACEH ha documentado casos de sometimiento a jornadas de trabajo más largas y a tareas adicionales, como cuidado de niños, niñas, adultos mayores y personas enfermas sin ser pagadas como tiempo extra y con el riesgo que esto implica.

“Las compañeras que están en cuarentena con los patrones, ya no salen los domingos como era costumbre pues era su descanso, y en cambio ahora también laboran los domingos y sin recibir pago extra por ese día de trabajo”, relata Marcelina Bautista

El 41.3 % de estas trabajadoras percibe al mes entre uno y dos salarios mínimos, es decir, entre 5 y 6 mil pesos mensuales.

Adicionalmente, los estudios mencionan que el 71,3 % de las personas trabajadoras del hogar no obtiene acceso a ninguna prestación como n seguridad social, vacaciones o aguinaldo.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al bajo salario se le suma que la legislación actual permite darles hasta en un 50 % de ese pago en especie.

Por su parte, datos del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) indican que 4 de cada 5, es decir, un 81 %- de las trabajadoras encuestadas en un estudio se emplean en el trabajo doméstico por necesidades económicas y por factores asociados a la marginación y la pobreza.

Marcelina Bautista pidió al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales crear un programa de seguro de desempleo para trabajadoras del hogar y que se establezca un padrón de trabajadoras y de empleadores y empleadoras.

Pidió que se siga exhortando a la inscripción de las trabajadoras al programa piloto, pues en caso de contagio, contarían no solo con atención médica, sino con los beneficios de la seguridad social.

Recordó que en cuanto a la seguridad social, el número de inscripciones es aún muy bajo respecto al universo de las trabajadoras a nivel nacional y esto se da por resistencia de los y las empleadoras.

Por ello, se exhortó al IMSS a que brinde alternativas para el pago de cuotas, como lo sería la condonación o estímulos fiscales, con la finalidad de aligerar la situación también para quienes contratan.

