Triste y desafortunado el papel de la Caniem en pago a editoriales: Taibo II

Si ya firmaron 170 el convenio, entonces pregunta el escritor si la Cámara habla en nombre de la única que no lo signó. No voy a renunciar al FCE, estoy bien contento, añade el escritor

El pasado 12 de diciembre, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) entregó en la Secretaria de Cultura federal una carta dirigida a Alejandra Frausto Guerrero para exigir que a los editores se les entregue el 20 por ciento del adeudo que no les fue pagado por la venta de sus libros en la red de librerías Educal.

No obstante, sobre esa carta, Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), lanza una pregunta: ¿por qué no le pidieron su opinión? El autor de Patria heredó la deuda que Educal tenía en administraciones pasadas, cuyo monto era, al menos, de 72 millones de pesos (según lo informó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2019).

Esa cantidad de dinero sería absorbida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo, Taibo II comentó que el dinero no llegó completo, por eso decidió ofrecerles a los editores el pago del 80 por ciento.

“¿A nombre de quién está hablando la Caniem?, si 170 de las editoriales ya firmaron convenios. ¿Habla a nombre de la única editorial que no ha firmado? y no sólo me pregunto eso, sino: yo soy miembro de la Caniem, ¿alguien me consultó para hacer esa carta? Como miembro de la Caniem les hubiera dicho: 170 ya firmaron ¿vas a hablar a nombre de ésa? Muy triste y desafortunado el papel de Caniem en esta situación”, expresa en entrevista Paco Ignacio Taibo II.

—¿Es cierto que Hacienda entregó completo el dinero?

—No, Hacienda pagó y no entregó todo, la deuda creo que era de 97 y se entregaron 80 o era del 87 y se entregaron 70. Por eso hubo que negociar. No era nuestra deuda, no la habíamos generado nosotros ¿por qué no se le cobraron a Peña Nieto?, pregunto, ¿por qué las deudas del año 2016 y 2014 no le dijeron a la administración pasada: páguenos y armaron un buen motín?

“La deuda la dejaron ahí y se acumuló, la encontramos el día que entramos y eso era grave porque significaba que Educal estaba quebrada, entonces había que cerrar las librerías, cerrar la distribución y pagarles a los trabajadores la liquidación de una quiebra. Tuvimos que intervenir apoyando a Educal”, responde.

—El escritor Ruy Sánchez dice que Hacienda entregó el dinero completo…

—Y de dónde lo sabe Ruy Sánchez si se lo hemos explicado 30 veces, él firmó un convenio, entonces me parece muy divertido que lo firma, lo acepta y luego dices “no me pagaron todo”, si sabías, el día en que firmaste el convenio, que se ofrecía una salida a tu deuda.

—¿Hacienda no entregó dinero para la operación del FCE?

—No tiene nada que ver. Nosotros tenemos un dinero propio y un dinero que nos da el Estado y se entregó en tiempo y forma, excepto una deuda que antes de que acabe el año se cubrirá, es una deuda de presupuesto de este año.

—¿Por qué se generó esa deuda?

—Porque no pagó la totalidad de las ampliaciones presupuestales, no tienen mayor trascendencia, cerramos con números correctos.

—¿Renunciarías al FCE?

—No sólo no voy a renunciar sino que estoy bien contento, mi conversación con la Secretaría de Educación Pública y Presidencia es muy positiva. Además, ésos son rumores corridos por voces que no quiero calificar porque luego me paso, son muy chistosos.

CIFRAS FAVORABLES. El pasado martes, Taibo II entregó un informe estadístico del FCE durante 2019 y las cifras son positivas, por ejemplo, vendieron 150.8 por ciento de libros más que el año pasado.

“Significa que si el año pasado se vendieron 100 libros, este año vendimos 158. Tampoco me esperaba que el FCE ganó más dinero que en su mejor año que fue 2012, es una pequeña cifra de aumento, debe estar entre el 2 y 3 por ciento arriba, pero no tendremos la cifra hasta el 31 de diciembre porque falta el tendido de libros que haremos en Los Pinos este viernes”, indica.

—¿Cuándo iniciará la red de motolibrerías?

—La estudiaremos de aquí a fin de año, veremos eficiencia y cuántos libros pueden cargar. La idea es tener a principios de año siete motolibrerías funcionando, que nos permitirían llegar a barrios aislados en la zona chilango-conurbada

—¿Abrirán nuevas librerías?

—Hay cuatro en propuesta, lo definiremos a fines de enero, la más clara es Ciudad Juárez, pero también es muy posible una en Tecomán, Colima.

—¿Participarán en ferias de libros internacionales?

—Iremos a algunas con propósitos muy fijos: iremos a la India para vender derechos de nuestros libros infantiles, a Bolonia e Italia para vender libros infantiles con delegaciones de una persona y costo mínimo. Estaremos en algunas ferias francesas para la futura colección de libro cómic que haremos.

“Internacionalmente estaremos en todas las ferias de habla española llevando nuestros libros a través de las filiales”, señala.

—¿La Gaceta del FCE desapareció por presupuesto?

—Sí, no quería seguir haciendo una Gaceta de artículos en papel, teníamos que canalizar ese esfuerzo hacia difusión y promoción. Creo que la Gaceta debe de encontrar su equivalente en un proyecto de promoción en redes.

—¿Lo mismo para Tierra Adentro?

—Teníamos las bodegas repletas de revistas de Tierra Adentro que no se vendían, por eso se fue al formato electrónico.

—¿Te gustaría hacer cambios en tu equipo, algún ajuste?

—Vamos a tener que hacerlos porque crecen las tareas y entonces tenemos que ajustar equipos con las fusiones, hay que eliminar duplicidades.