Triunfa arquera mexicana en la Universiada Mundial

El tiro con arco mexicano se despidió de la Universiada Mundial Nápoles 2019 con una medalla de oro y otra de bronce, cuando restan dos días para la clausura de este certamen y en el que la delegación deportiva tricolor sume siete preseas de oro, seis de plata y seis de bronce para un total de 19, con lo que se mantiene en el séptimo lugar en el cuadro general de medallas.

La presea de oro la obtuvo Andrea Becerra Arizaga, al ganar la final de arco compuesto individual a la sudcoreana Chaewon So por marcador de 146-141. Con lo que obtuvo la primera de esta modalidad en una Universiada Mundial en la historia de la arquería mexicana.

Andrea, cuarta sembrada del certamen, y quien no figuraba como favorita a una medalla, derrotó en semifinales a primera sembrada, la turca Yesin Bostam por marcador de 147-144; en la etapa anterior la mexicana dejó en el camino a la malaya Yasmine Halim al imponerse por 146-144. Ya en la final venció a la sembrada número tres Chaewon Son.

“Estoy muy emocionada, todavía no me la creo, pero esto refleja el trabajo que se está haciendo en México; aunque fue muy difícil por las condiciones del tiempo que se dieron con mucho viento. Pero me siento muy orgullosa por este logro”, dijo Andrea.

Brenda Merino, quien sí era una de las favoritas a presea por su experiencia en justas internacionales, fue eliminada desde la primera instancia por la turca Bostam, contra quien Andrea cobró venganza.

El metal de tercer lugar la obtuvo el equipo mexicano integrado por Rodolfo González y Miguel Becerra, luego de vencer a los estadunidenses Douglas Gross y Barry Isenhoff por cartones de 158-150, también en arco compuesto.

En la semifinal perdieron el pase para disputar el oro ante los iraníes Kiarash Farzan y Mohammadsaleh Palizban al caer por 150-153.

BRONCE EN TAEKWONDO. Después de varios días de decepciones que protagonizaron los taekwondoínes mexicanos en Nápoles, Andrés Antonio Beceiro colaboró con una medalla de bronce en la categoría de -87 kilogramos, al ser derrotado en su semifinal por marcador de 11-5 por el representante de Kazajistán S. Dusebai.

LA CAMINATA, EN BLANCO. En las finales de 20 kilómetros de caminata, los mexicanos se quedaron lejos de las medallas.

Nadia Manjarrez fue la mejor colocada al terminar en el lugar 10 con un registro de 1 hora, 40 minutos y 37 segundos, mientras Brandon Zepeda concluyó en el sitio 12, luego de 1 hora 30 minutos y 08 segundos.

En más actividad del atletismo el relevo femenil 4x400 metros integrado por Frida Corona, Dania Aguillón, Rosa Cook y Paola Morán se clasificó a la final que se disputará este sábado en punto de las 12:30 horas.

En esta prueba Paola Moran, ganadora de la medalla de oro en los 400 metros planos el pasado miércoles, buscará guiar a su equipo a otro lugar en el podio. De lograrlo sería su tercera presea en Mundiales Universitarios. La estudiante del tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, ganó presea de plata en la Universiada Mundial Taipéi 2017.