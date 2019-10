Trump compara el impeachment con el asesinato de negros

El presidente estadunidense, Donald Trump, desató este martes una nueva polémica racial al comparar la investigación previa al impeachment abierto en su contra con un “linchamiento”, un término que en Estados Unidos (en inglés, lynching) se asocia casi exclusivamente con los asesinatos y ahorcamientos de afroamericanos por motivos racistas.

“Todos los republicanos deben recordar lo que están viendo aquí: un linchamiento”, tuiteó Trump para referirse a las pesquisas que llevan a cabo los demócratas para preparar el juicio político.

Los demócratas condenaron inmediatamente la comparación. La presidenta del caucus negro del Congreso, Karen Bass, acusó a Trump de “soltar una bomba racial” para distraer de la investigación en su contra. “¿Usted está comparando un proceso constitucional con la tortura brutal PREVALENTE y SISTEMÁTICA de gente en ESTE PAÍS que se parecía a mí?”, escribió Bass en su cuenta de Twitter.

Los linchamientos de afroamericanos eran asesinatos por motivos racistas que eran comunes en el sur de EU durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, y que se redujeron en frecuencia tras el movimiento de los derechos civiles en la década de 1960.

Concretamente, la palabra está asociada en el imaginario colectivo estadunidense con negros ahorcados en árboles. El instituto Tuskegee calcula que 3 mil 446 negros murieron en linchamientos en EU entre 1882 y 1968.

El único senador republicano afroamericano, Tim Scott, dijo que él “no habría usado” la misma palabra que Trump, pero restó importancia al tema.

CRÍTICA POR EL T-MEC. Por otra parte, Trump cargó ayer también contra la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, por no haber sometido aún a voto el T-MEC.

“No puedo creer que la nerviosa Nancy Pelosi no esté moviendo más rápidamente el T-MEC. Su gente lo quiere, no saben por qué ella no lo somete a un voto bipartidista. ¡Está tomándose demasiado tiempo!”, lamentó el mandatario en su cuenta de Twitter

Algunos demócratas recelan del T-MEC porque piden más garantías para los trabajadores de EU y que los empleados mexicanos puedan negociar salarios más altos o crear sindicatos libres.