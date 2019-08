Trump reducirá el número de soldados de EU en Afganistán

El presidente de EU, Donald Trump, dijo este jueves que planea reducir de 14.000 a 8.600 el número de tropas estadounidenses en Afganistán, aunque advirtió que no hay garantías de que su Gobierno consiga firmar finalmente un acuerdo con los talibanes.



"Vamos a bajar hasta 8.600 tropas, y después tomaremos una decisión a partir de ahí sobre qué ocurre", dijo Trump en una entrevista con la emisora de radio de Fox News.



Estados Unidos y los talibanes están cerca de llegar a un acuerdo en las negociaciones que mantienen desde hace meses en Doha, destinadas a encontrar una salida a casi dos décadas de conflicto armado en Afganistán.



La retirada parcial a la que aludió Trump dejaría el contingente estadounidense en Afganistán en un nivel muy similar al que tenía cuando el presidente llegó al poder en 2017, cuando había unos 8.400 soldados en el país centroasiático.



Hace dos años, Trump anunció un aumento de tropas de unos 4.000 soldados para contrarrestar los avances de los talibanes, pero su impulso ha sido siempre el de abandonar el país donde Estados Unidos ha librado la guerra más larga de su historia.



"Ya no estamos combatiendo una guerra allí, ahora somos solo policías", afirmó Trump en su entrevista.



"Podríamos ganar muy fácilmente esa guerra, si yo quisiera matar a 10 millones de personas, pero no quiero. No estoy buscando matar a una porción grande de ese país", agregó Trump, que ya ha repetido esa frase en varias ocasiones al recordar que posee bombas nucleares.



Trump volvió a describir a Afganistán como "la Universidad Harvard del Terrorismo", al subrayar que allí "se entrenó a la gente que luego cometió el ataque contra el World Trade Center" en Nueva York, en los atentados del 11 de septiembre de 2001.



"Tenemos que vigilar a Afganistán. No sé si va a haber un acuerdo", advirtió Trump.



El portavoz de la oficina política de los talibanes en Catar, Suhail Shaheen, aseguró este miércoles en la red social Twitter que los insurgentes y EE.UU. están cerca de alcanzar un acuerdo.



Los talibanes han insistido en que la retirada de las tropas es una cuestión fundamental para alcanzar un acuerdo durante las nueve reuniones celebradas en Doha hasta la fecha, y han rechazado reunirse con el Gobierno afgano hasta alcanzar un pacto con Washington.