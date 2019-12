Trump urge al Congreso de su país a aprobar el Tratado

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca acelerar la ratificación del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) en el Congreso estadunidense y para tal fin envió este sábado a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una propuesta de cambios para el instrumento.

Con el objetivo de que los demócratas superen sus preocupaciones respecto al acuerdo, motivadas fundamentalmente por la eventual aplicación de disposiciones laborales y ambientales, Trump envió a Pelosi un plan de cambios para que los revise y finalmente decida tramitar el convenio.

El plan, según refieren numerosos medios mexicanos y estadunidenses, es el fruto de las conversaciones que esta semana han sostenido en esta capital el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el subsecretario para América del Norte de la cancillería mexicana, Jesús Seade.

De acuerdo con los reportes, basados en testimonios de personas relacionadas con las conversaciones, Seade abandonó la oficina de Lighthizer cerca del mediodía de este sábado, a menos de una hora de haber ingresado, y declaró que las reuniones se retomarán el lunes.

“Estamos cerca, estoy seguro (…) No puedo decir nada diferente, estamos trabajando y estamos cerca”, comentó Seade a los periodistas congregados en las afueras de la oficina de su par negociador.

Previamente, el viernes por la noche, había manifestado su optimismo respecto a la finalización del acuerdo en el presente año. “Estoy seguro de que esto terminará bien, pero estamos trabajando en ello”, afirmó.

El T-MEC es la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que data de 1994 y enlaza económica y comercialmente importantes rubros y sectores productivos de México, Estados Unidos y Canadá.

Fue suscrito por las tres partes hace ya más de un año y ratificado por el Congreso mexicano, pero la entidad homóloga a éste en Estados Unidos aún no lo somete a ratificación, debido a los recelos e inconformidades de los demócratas, mayoría en la Cámara de Representantes.

Nancy Pelosi declaró el jueves que el T-MEC no sería votado hasta tanto incluya “disposiciones estrictas de aplicación”, las cuales se especula puedan estar contempladas en el plan de cambios enviado por el presidente Trump a la líder demócrata.