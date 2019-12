Ubican a exesposo de Abril en California

Luego de que un juez giró una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos García Sánchez, exesposo de Abril Pérez Sagaón, por no presentarse a una audiencia que él mismo solicitó, autoridades ministeriales de la Ciudad de México habrían dado con su paradero en San Diego, California, en Estados Unidos.

No obstante, de acuerdo con información de medios de comunicación, su captura no ha podido realizarse debido a que la Interpol aún no emite la ficha roja para su detención.

El imputado por los delitos de lesiones y violencia familiar, habría cruzado al vecino país del norte desde el pasado 30 de noviembre por la garita de San Ysidro, tan solo cinco días después del feminicidio de Abril,ocurrido el día 25 de ese mes.

Luego de que este lunes no se presentara a una audiencia que él mismo pidió para cambiar las medidas cautelares de su caso, el juez de control, Agustín Moreno Gaspar, concedió una orden de aprehensión en su contra.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja para capturarlo. Hasta el momento ésta no ha sido generada.

El pasado 8 de diciembre, el exCEO de Amazon envió una carta al juez donde solicita establecer un nuevo lugar a donde ir a firmar ya que temía por su vida debido a las amenazas de muerte que había recibido.