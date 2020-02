Ahorro de 200 mil mdp en adquisiones en 2019

La centralización de compras públicas, la apertura de investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y un esquema de denuncias empresariales en contra de moches conforman la estrategia del gobierno federal para anular prácticas de corrupción en la adquisición de bienes e insumos.

Este modelo, dijo a Crónica el presidente Andrés Manuel López Obrador, representó ahorros por al menos 200 mil millones de pesos durante 2019:

“El gobierno tiene que bajar el costo de su operación, nada de comprar productos chatarra y caros, porque hay moche o soborno”.

Este diario difundió ayer un diagnóstico de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, el cual detectó más de 50 mil oficinas o áreas de la administración pública federal propicias para corruptelas durante el sexenio anterior, las cuales podían realizar compras públicas sin control ni supervisión.

“La medida que se tomó fue centralizar las compras. En efecto, eran muchas las unidades del gobierno encargadas de la contratación. Y eso se terminó, se decidió por norma que todos los contratos en el gobierno los lleve la Oficialía Mayor de Hacienda, que no tenía ese rol, antes se hacía cargo de lo administrativo de Hacienda y ahora es la institución más importante que tiene control sobre todas las dependencias federales, porque era un desbarajuste”, explicó el mandatario.

Hoy la Oficialía, incluso, tiene a su cargo los contratos de publicidad a la prensa, en coordinación con la oficina de Comunicación Social de la Presidencia.

“No es que Agricultura entregue publicidad, o Bienestar o Medio Ambiente, cada quien por su cuenta. No, todo está centralizado, son compras en común y también contratos de servicios”.

EMPRESAS, INVESTIGADAS. Otro de los lineamientos es la investigación permanente de la UIF a empresas ganadoras de licitaciones o contratos.

“Ahora estamos revisando, en todos los casos se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, Inteligencia Financiera: a ver, quiénes son, de dónde vienen, si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos. Y todavía después de entregarles los contratos, estoy hablando con ellas para pedirles se porten bien; no es leerles la cartilla, es decirles: no se confundan, no es lo mismo”.

El mensaje a las compañías nacionales contratadas ha sido: “Ya se acabó eso de que le sacaban al gobierno todo lo que querían”. Y a las extranjeras: “Expresarles que México no es tierra de conquista. ‘Vámonos a México, porque allá podemos hacer jugosos negocios y podemos saquear, hay manga ancha’. Eso se terminó”.

SOPLOS. AMLO invitó a los empresarios a denunciar sobornos, a cambio de protección, premios y beneficios contractuales:

“Que vengan aquí y nos digan: ‘Tuve que mocharme para tener la obra’, los protegemos y le damos un premio, y siempre van a tener oportunidad de participar en licitaciones. Que nos ayuden para que no haya moches, nada de dar dinero para tener obras”.

Negó un “cuello de botella” por la centralización de las compras y desdén por las medianas y pequeñas empresas.

-¿Acaso las compras consolidadas o masivas no afectan el desarrollo de las Pymes, porque no tienen la capacidad de vender en grandes volúmenes?, ¿qué se está haciendo para alentar su participación? -se le preguntó.

-Hay cosas que tienen que comprarse de manera consolidada y buscar precios bajos. Es el caso de los medicamentos, que haya calidad y no se pague tanto, como sucedía. Ahí no se ayudaban en nada las pequeñas empresas, porque eran tres grandes monopolios, pero en otros casos se busca apoyar a la pequeña, a la mediana empresa. Toda la contratación de mantenimiento de las carreteras, que es del orden de 15 mil millones de pesos, se hace con empresas constructoras de los mismos estados, también se les da oportunidad en contratación de caminos.

En cambio, la compra de carbón o gas para la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, sí se hace de manera consolidada, “para reducir los costos, pero eso de: ‘te doy este contrato, pero te mochas’, ya no existe”…

------------------

EL DATO

El gobierno federal planea la creación de un órgano para dar seguridad a las oficinas federales; anteriormente se había contratado el servicio de 50 mil elementos de policías privados. Los convenios vigentes se irán cancelando paulatinamente.