Un año de oportunidad para iniciar el cambio...

MTRO. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ,

SECRETARIO DE HACIENDA:

+El patrón no paga los sueldos.

El producto es el que los paga

Henry Ford

Allá por marzo del año 2004, mi amigo, y en buen grado, mi asesor, el economista Ricardo Schlebach, dijo que:

“… Al haber un recorte del circulante por parte del Banco de México, un control de la paridad cambiaria, toda la política macroeconómica está beneficiándose y también… el gobierno del Distrito Federal y las entidades federativas porque, aparentemente, sus economías están creciendo, lo cual.., en otro contexto es una vil mentira, porque no se está yendo con el gasto a los lugares adecuados que permitan a… la sociedad beneficiarse de eso mismo que estamos pagando a través de nuestros impuestos…”

¿Cuántos otros lugares adecuados tendrá nuestra economía, en los que también se demuestra día tras día esa mentira subrayada por Schlebach, cuando habla o escribe de estos asuntos y se desespera porque pasa el tiempo y la situación parece una momia inmóvil..?

Esto vino a cuento ayer, luego de leer la expresión del presidente López Obrador en la pequeña comunidad de Mamantel, Campeche, que ahora le reproduzco:

“Cuando empezó el auge en China, decían que ellos tenían como ventaja comparativa que pagaban muy bajos salarios y que por eso China se convirtió en la fábrica del mundo. Pero ahora resulta que el salario allá es superior al de México… Entonces…

“… Fíjense en qué niveles de deterioro económico y social estamos… Por eso tenemos que mejorar los salarios y vamos a ir haciéndolo poco a poco, de manera gradual porque no se puede por decreto. No es decir: va a aumentar al 100 por ciento, no, tiene que ir poco a poco para que vaya mejorando el poder adquisitivo…”

Siempre insistí a su compañero en Hacienda y ya también su colega secretario del ramo, Agustín Carstens, que no debía proseguir la contracción salarial en el país porque el neoliberalismo así lo aconsejaba y nos habría de resultar más cara que las albóndigas. Espero que haya subido otros 100 kilos de peso y esté ya arrepentido en la misma proporción, por el daño que nos dejó a todos los que aquí seguimos…

Pero también espero que con su convicción y con el apoyo del presidente, le pueda usted dar la vuelta a esa inmensa estupidez a la que el país le sigue dando vuelta trasvueltatrasvueltarasvuelta.., para que no se desboque la inflación… Vuelvo, secretario Herrera, a mi propia vueltatrasvuelta de que el mejor freno a la inflación es la productividad y no entiendo por qué una manada de economistas mexicanos insiste, a pesar de las evidentísimas consecuencias, en que la bajemos a cero así nos muramos de hambre todos. No le encuentro el gusto a esa forma de morir ni se la deseo a ningún compatriota. Me duele mucho todo el desperdicio que hemos cometido a lo largo de la historia, siendo los propietarios de un país pletórico de riquezas naturales, en las que descuella el recurso humano, pero ha sido el más socavado.

Quisiera ver cuánto logran modificar, para bien, esta situación.

… Digamos, maestro, que en el curso de un año…

