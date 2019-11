Un desbarajuste llamado Morena

La mentira crea desconfianza, distanciamiento

JonathanSwift

Psicóloga Yeidckol Polevnsky (o Citlali Alejandra Ibáñez), Presidenta de Morena:

En su libro titulado El Arte de la Mentira Política, hace más de dos siglos que el inglés Jonathan Swift escribió las siguientes 33 palabras, que pudieran considerarse la única ley cientifica que explica a la política: La mentira y la política suelen caminar juntas, son compañeras de viaje y no se estorban. Hay que mentir bien y conseguir que haya siempre un punto de verdad que esconda la mentira.

Supongo, Yeidckol (o Citlali…), que esta frase fue una de las inspiraciones encadenadas para mantener el movimiento social creado por Andrés Manuel López Obrador como inicio del nombre del partido que inventó para realizar su última campaña presidencial, MORENA, Movimiento Regeneración Nacional…

…Partido que, como ya cumplió la razón de su existencia, incluso podría hasta morir, como amenaza la situación en que usted lo tiene ahora…

Recibí ayer un documento tan amplio como interesante sobre su último que espero haber escogido los párrafos que lo explicarían, para mostrarlos ala opinión pública, comenzando por el inicial que dice:

“Frente a la inmensa mayoría de militantes que quieren que nuestro partido se conduzca apegado a la legalidad, y una minoría ha manifestado que es una intromisión ilegal la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.., es importante hacer las siguientes precisiones:

“Primero.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la oportunidad a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, resolver todas las irregularidades del proceso electoral interno y no lo hizo.

“Segundo.- Ante ello, no nos quedó de otra a varios quejosos, que acudir a los tribunales, dado que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena había confirmado todas las irregularidades que ya conocemos…

“Tercero.- Es así que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la oportunidad a Morena para que corrigiera el proceso, pero ante su negativa y validación, tuvo que admitir diversas impugnaciones y resolver las irregularidades contenidas en la convocatoria, origen de todos los conflictos, dejando a salvo las facultades de autoorganización y autodeterminación del partido; que sin embargo, dijo, no son facultades omnímodas ni ilimitadas.

“Cuarto.- Ademas, precisó la sentencia, que ni el Comité Ejecutivo Nacional ni el Consejo Nacional tienen facultades para suspender el proceso de afiliación, pues debe aplicarse el principio de juridicidad, es decir, que deben prevalecer los principios constitucionales de un Estado de Derecho, El Tribinal Electoral del Poder Judicial

Federal resolvió:

“1. Que se deja sin efectos el proceso electoral y la convocatroria del partido por no apegarse a la Constitución de los Estados Unidos Mexicamnos, al no respetar el derecho a la libfre asociación y libre afiliación, pues son derechos que no pueden suspenderse.

“2. Por lo tanto, se afectó el derecho de la ciudadanía a participar a través del partido en los nasuntos públicos y en la formación del gobierno, ya que Morena es una entidad de ingerés público que recibe financiamniento del Estado y no un club oprivado de cuates que puedan hacer lo que les venga en gana.

No es la ínsula Barataria de Sancho Panza…”

Ésta es parte del relato sobre el último conflicto interno de Morena, que presenció la opinión pública en todo el país; y las anteriores son algunas de las expresiones utilizadas por el documento que las contiene, para hacer “un llamado a la unidad interna del partido y generar las condiciones para tomar acuerdos políticos que nos permitan consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación…”

¡¡¡Dios…!!!

