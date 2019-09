Un nuevo periodo en el Congreso, una nueva oportunidad para la CDMX

Es común que los ciudadanos tengan poco claras las funciones de sus diputados. Muchas veces la información que reciben de los medios no transmite de forma completa el trabajo que está detrás de la creación o modificación de las leyes. Pero ésa no es la única tarea que tenemos.

En muchos casos, tampoco es conocida la tarea de fiscalización que hacemos hacia el gobierno, que es una tarea permanente de vigilancia para saber que las autoridades cumplen con su trabajo y gastan eficazmente los impuestos que pagamos todos.

En el PAN, tenemos la responsabilidad, como la primera fuerza de oposición en la capital y como la segunda bancada más importante, de ser precisamente una fuerza que vigile y controle la acción de Gobierno; y que simultáneamente proponga soluciones alternativas a los problemas que sufren las familias en la capital. Estas tareas tienen un único fin: Que tú y tu familia puedan vivir mejor.

En este mes de septiembre iniciamos un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la Ciudad, es una nueva oportunidad para impulsar cambios que te beneficien y también para lograr que el Gobierno actúe. Hemos tenido importantes logros en los últimos meses, como la aprobación de una nueva Ley de Seguridad que sustituyó una ley con más de 26 años de antigüedad; también, aprobamos una nueva Ley de Participación Ciudadana que contempla nuevas figuras que empoderan a los capitalinos, como lo es la Revocación del Mandato o la Silla Ciudadana para que participen en la toma de decisiones, y un incremento en el Presupuesto Participativo para que se puedan realizar los proyectos que tienes en mente para mejorar tu colonia. Ahora, vamos por más. Nuestro trabajo se guiará por 3 ejes estratégicos:

1. Seguridad: Queremos que los exámenes de control de confianza se realicen al 100% de los policías y agentes de la Policía de Investigación y se pongan en marcha labores de Inteligencia policial para prevenir el delito. Una Policía limpia es el primer paso para que regrese la tranquilidad;

2. Crecimiento y Desarrollo Económico: Requerimos una política de emprendimiento que ayude y le facilite la vida a todo aquel joven o adulto que quiera abrir un negocio y generar empleos, debemos eliminar tramitología, apostar por un Gobierno Electrónico más eficiente para así combatir la corrupción evitando la tentación de funcionarios a pedir mordidas;

3. Mejorar la Gestión Pública: Vamos a dar vida a una Ley de Planeación que sirva para que el destino de los recursos públicos sea eficaz y responda a una correcta planeación, a indicadores de seguimiento y a la evaluación permanente de sus resultados. La idea es poner fin a la improvisación y a la discrecionalidad. Además, tenemos un reto adicional: Sacar adelante más de 18 leyes constitucionales y una serie de nombramientos que son mandato de la Constitución.

Hemos tomado con muchísima responsabilidad nuestro papel, no hemos esperado a que el Gobierno fije su agenda para entonces encontrar el “negrito en el arroz”. Diseñamos una agenda propia, en la que hay coincidencias con las autoridades pero también donde se plantean propuestas que parten del modelo de ciudad exitosa y moderna que deseamos.

¡Sí hay de otra! Somos una oposición que busca echarle la mano a la ciudad en temas tan sensibles como: movilidad, educación, vivienda digna, protección civil, turismo y atención a los grupos vulnerables (mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y nuestros niños).

En este nuevo periodo —como siempre lo hemos hecho— no vamos a poner el pie a las autoridades, no nos interesa que el Gobierno tropiece. Queremos que a los capitalinos les vaya bien y vivan mejor. Queremos que se haga realidad la Constitución, no que se restaure el viejo régimen. Trabajamos bajo una premisa: la ampliación y defensa de tus derechos.

* Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la CDMX