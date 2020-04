Una correcta comunicación debe evitar el caos y el desorden

Si hoy, 8 de Abril de 2020, le preguntáramos a los medios de comunicación extranjeros ¿qué es México, cómo lo perciben?, su respuesta sería clara y decidida: México es incertidumbre, desorganización, temor, inseguridad e irresponsabilidad. Sin embargo, estoy segura, como probablemente la mayoría de los lectores, de que ésa no es la realidad de este país ni la de sus ciudadanos, es simplemente un mensaje de marca pésimamente transmitido y hago énfasis en un mensaje inadecuado de percepción de marca, como lo son también los países, las naciones.

En un momento tan desafortunado como el que hoy México observa, parece que nuestro gobierno ha olvidado la importancia de encontrar una correcta sintonía entre los hechos y las perspectivas, lo que se traduce en la importancia de una perfecta comunicación, tanto para nosotros como para quienes observan desde fuera.

Es aquel mismo gobierno que, en su momento de campaña, logró una exitosa unificación y transmisión del mensaje que buscaba hacer llegar, el mismo que hoy olvida que la “correcta comunicación” evita el desorden y el caos. A diario este país se levanta con un discurso que no le permite la identificación a los mexicanos con el mensaje transmitido, por lo que este país se levanta siendo receptor de la perspectiva e identidad de alguien más y no de la propia.

Cuando hablamos de hechos, podemos observar que en este momento existen cientos de miles de personas que colaboran de manera consciente y responsable, sin necesidad de que nadie se los ordene, personas que entienden como parte de su identidad las ganas de actuar en pro del bien común y que no tienen otra intención más que hacer de este país, su hogar, un mejor lugar para todos.

De esta manera, los mexicanos se identifican a sí mismos como personas trabajadoras, comprometidas y responsables en su mayoría, y aunque cambiar esa idea podría parecer muy difícil, un mensaje impuesto y establecido como imagen institucional durante una crisis no hace más que acelerar el proceso de confusión que genera un efecto ilusorio de la realidad, donde la sociedad se pierde dentro de un conflicto que halla su razón en la constante contradicción de un gobierno que dice representarnos pero que en realidad nos contradice por medio de una opinión personal, presentándola como opinión pública.

La fuerza y velocidad del mensaje institucional en tiempos de crisis no es algo que deba ser tomado a la ligera, pues dicha fuerza impacta en la vida diaria de las personas en el corto y largo plazo teniendo consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales. Actualmente, el gobierno ha mantenido un mensaje ligero que carece de estructura y significado, pues más allá de comunicar, confunde y contradice; dicha incertidumbre puede ser erradicada con una solo concepto: el de verdad. Sólo será verdad aquello que demuestre lo que los mexicanos son, dicen y hacen, en momentos tan obscuros como los que se nos presentan.

El mensaje de comunicación a la ciudadanía y al extranjero, deberían de ser en un principio el mismo, manteniendo en un discurso real y objetivo la marca país que se ha buscado construir durante mucho tiempo, a través de todos los casos de mexicanos exitosos presentados alrededor del mundo.

Los mexicanos no queremos ser enmarcados como despreocupados con el bien social y económico, sino todo lo contrario; queremos que nuestro deseo de ayudar a los demás y nuestros esfuerzos de lograrlo sean lo que llame la atención.

Para concluir, basta señalar que es momento de que el gobierno tome el lugar de espectador y estudie las perspectivas de las personas que han demostrado que, en realidad, dirigen este país, pues de manera distinta, sólo se seguirán agregando problemas a la intención de progreso y desarrollo nacionales que la 4T dice tanto anhelar afectando la imagen de “Marca”, valga la expresión, que se presente hacia el interior y el exterior de nuestra nación.

Twitter: @GaryBrmdez

Facebook: BHF Estrategas