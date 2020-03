Una jornada que buscará el medio millón de mujeres

El frente vendrán Ingrid, Fátima, Abril... O más claramente, sólo estarán presentes sus rostros, ellas no vienen de cuerpo presente porque fueron asesinadas. Sus presuntos feminicidas están en la cárcel. Ellas corrieron con esa suerte.

Lo común es que los agresores sean personas del entorno de la mujer víctima. Y lo común es que la justicia mantenga a las mujeres asesinadas en pilas de archivos sin procesar, sin dar con quién o quiénes las mataron. Por ellas, este domingo el grito “¡Ni una menos, ni una más!”, retumbará en la Ciudad de México, en donde se dará seguramente una de las manifestaciones más numerosas a escala global. Retumbará en una treintena de otras ciudades mexicanas en las que hay convocatoria.

En la manifestación de este domingo por el Día Internacional de la Mujer estarán también aquellas que ya no están. Estarán en la voz de los suyos y en la nuestra, la de quienes nos sumaremos.

En este México, Mujer estremecida, furiosa y encabronada, está convocada, como todas, a salir con su rostro en alto.

En el caso de la Ciudad de México se verán contingentes que se darán cita en diversos puntos y horarios, si bien las marchas de las 14 horas parecen las de mayor convocatoria. En realidad diferentes agrupaciones están citando en horarios matutinos, todos coincidiendo en puntos del centro de la capital. El Monumento a la Revolución será el epicentro. A las 14:00 horas miles de mujeres acudirán a concentrarse para formar los contingentes que desean dirigirse hacia el Zócalo capitalino.

Éste es ya un 8 de marzo histórico, porque no hay precedente, en el nuevo siglo, de una conmemoración semejante. Fue institucionalizada por la Organización de Naciones Unidas en 1975, pero ahora sí parece destinada a clamar y reclamar justicia. La demanda ha sido politizada incluso por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todavía ayer insistía en lanzar vivas tanto a las mujeres como a los hombres.

Nadie sabe por quién votó Abril, que vivía en Monterrey. Nadie sabe qué pensaba Ingrid del actual gobierno ni del anterior. Su pareja la desolló, la cercenó... La pequeña Fátima tenía siete años y con su inocencia y sus cuadernos caminó tomada de la mano de una conocida. Nunca regresará.

En lo que podemos denominar el Periodo Fátima, entre que desapareció de su escuela y el día en el que apareció su cuerpo sin vida, hubo más de 60 alertas Amber y, de éstas, 7 de cada 10 eran debidas a mujeres menores de edad o niñas. Allí había desde disputas entre padres divorciados, hasta los casos que tenían indicios semejantes a los de la pequeña que conmocionó al país. Fueron días en los que se incrementó la denuncia de desaparición de niñas. ¿Qué fue de ellas? No lo sabemos, no tuvieron la misma difusión y además las alertas se lanzaron en varios casos con retrasos de un par de días.

Quizás Teresa, Claudia, Samantha, Julia, Guadalupe serán próximamente parte de esos tres mil 751 que se han investigado bajo el tipo penal feminicidio.

No hay certeza de cuántas mujeres saldrán a dar la cara por las que ya no están y reclamar leyes que persigan y no liberen a agresores de mujeres. Pero la enorme profusión del tema en la vida diaria de los mexicanos hace pensar a los organizadoras más optimistas que medio millón de mexicanas podrían estar en las calles este día, manifestándose.

Es día de movilización y todo está listo. Al frente, las mamás de las asesinadas y los huérfanos de éstas... En la retaguardia los grupos mixtos sin contingentes.

Ha llegado, y sea bienvenido, el día histórico del 8 de marzo de 2020, para después darle curso al llamado al paro nacional de mujeres del lunes.

México tiene hoy la oportunidad de tomarle el pulso al futuro y a la importancia de las mujeres que forman parte de él, de abrir espacios para aquéllas a las que hoy están matando.