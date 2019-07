Urzúa, “cobarde y poco ético” al acusar sin dar pruebas: Clouthier

La renuncia de Carlos Urzúa como secretario de Hacienda generó un fuerte debate en la Comisión Permanente, donde el exencargado de las finanzas del país recibió duras críticas y señalamientos de legisladores de Morena, como la diputada Tatiana Clouthier, quien lo calificó de cobarde, irresponsable y poco ético por señalar o acusar sin mostrar las pruebas.

“Me parece un acto cobarde irte y dejar la víbora chillando y dejar todo a la imaginación de los mexicanos…”, fustigó quien fuera la coordinadora de campaña en la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

Clouthier sostuvo que es una irresponsabilidad hablar de ciertos casos o situaciones y no abundar en los detalles, con lo cual se abona a generar especulaciones e interpretaciones.

“Es poco ético hacer una denuncia como ésta y no mostrar pruebas, o no son ciertas o simplemente te vas enojado, por ello es necesario que la Secretaría de la Función Pública investigue estos señalamientos”, arremetió.

En este escenario, Morena y la oposición coincidieron en que la Secretaría de la Función Pública debe abrir una investigación sobre el conflicto de interés que denunció Carlos Urzúa en su carta de renuncia, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo fue más allá y exigió que también se indague al mismo Urzúa por conflicto de interés.

“Después de estar de quejumbre, dice él me obligó, él me obligó, no hombre eso no es serio, que se investigue también de conflicto de interés a Urzúa, por favor...”, emplazó.

Fue el propio PAN a través del diputado Elías Lixa, quien salió en defensa de Urzúa y rechazó que se tache de cobarde a quien es capaz de acusar conflicto de interés al interior de la Cuarta Transformación.

Además consideró que sería lamentable que no se investigaran estos señalamientos con lo cual se renunciaría al multicitado eslogan de la 4T de combatir la corrupción.

El senador del PAN Damián Zepeda advirtió que la renuncia de Urzúa sólo es la punta del iceberg, pero aún no se sabe la dimensión del impacto en la economía del país.