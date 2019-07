“Vamos a sacar de aquí a miles”: Trump confirma la cacería de migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que su gobierno iniciará el domingo redadas masivas en nueve ciudades del país para deportar a “miles” de indocumentados, y dijo que planea visitar en algún momento un centro de detención para migrantes.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump respondió afirmativamente cuando le preguntaron si es cierto que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) empezará sus redadas este domingo, como adelantaron el jueves varios medios de comunicación.

“Es una operación enorme, vamos a sacar de aquí a miles” de indocumentados, aseguró Trump. “Tengo una obligación de hacerlo… Si entran ilegalmente, se van fuera”, subrayó.

Trump, en cambio, no fue claro a la hora de señalar quienes serán el objetivo de las redadas masivas. Aunque indicó que buscarán “específicamente a maleantes”, dejó la puerta abierta a buscar y deportar a familias con órdenes de deportación pero sin ningún historial criminal. “Si la gente entra a nuestro país ilegalmente, pues les expulsamos legalmente. Es muy sencillo”, comentó.

Según el diario The New York Times, el ICE buscará primero a unos 2 mil migrantes con órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de migración.

La operación se centrará en Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore, y Denver. También debía ocurrir en Nueva Orleans, pero el ICE confirmó que la operación se suspende en la ciudad por la cercanía de la tormenta tropical Barry.

ELOGIOS A SU ALIADO, MÉXICO. Por otra parte, Trump puso como ejemplo de trabajo y buen hacer en materia de control migratorio a México: “Les voy dar la buena noticia: México ha hecho un trabajo increíble hasta el momento, si ven la frontera hay una baja del 30 por ciento. Los números de junio estarán un poco por encima de un 30 por ciento de reducción”, de la inmigración ilegal, aseguró el mandatario.

Trump se refería así al pacto firmado en junio por el que México custodia a los migrantes en su territorio mientras esperan la resolución de sus peticiones de asilo a EU y a su ahora férreo control de la frontera con Guatemala.

RESISTENCIA. La ACLU anunció el jueves una demanda contra el gobierno por las redadas masivas, que consideran ilegales. Asimismo, alcaldes de ciudades como Nueva York o Chicago y gobernadores de estados como California ofrecerán asesoría legal gratuita a los afectados.

PLAN MIGRATORIO. Finalmente, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunció un plan integral con el Triángulo Norte de Centroamérica para “tener un mejor control del flujo migratorio” en la frontera con Guatemala.

“Estúpidamente perdimos el 30% del negocio automotriz con México”

Trump defendió ayer en una serie de tuits su política de aplicar aranceles como arma de negociación en disputas comerciales. Consideró que son una gran arma, y aseguró que las tasas permiten negociar, generar ganancias y detonar el regreso de empresas que se habían marchado de EU.

En este contexto, el mandatario lanzó un mensaje en el que criticó que “estúpidamente perdimos el 30 por ciento de nuestro negocio automotriz con México”.

El 7 de junio, EU y México firmaron un acuerdo migratorio a cambio del cual Washington canceló una serie de aranceles a las importaciones mexicanas.