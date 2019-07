Vinculan a proceso a dos secuestradores de Ronquillo

Omar “N” y José Emanuel “N”, los últimos dos detenidos por el plagio y homicidio del estudiante Norberto Ronquillo fueron vinculados a proceso esta tarde por el delito de secuestro agravado.

Además, un juez de Control fijó cuatro meses para la complementación del cierre de esta investigación, así como la prisión oficiosa para los acusados.

Durante la audiencia que tuvo lugar este domingo, Norberto Ronquillo Hernández, padre de la víctima aseguró que los acusados solicitaron protección, debido a que se encuentran amenazados de muerte. Ambos acusados fueron trasladados al Reclusorio Norte donde se cumplimentará la medida oficiosa de prisión preventiva.

Jorge Cuadra, abogado del padre de Norberto dijo que dentro de las declaraciones de los acusados se indicó que uno de ellos interceptó a la víctima (José “N”), mientras que el otro (Omar “N”) condujo el vehículo para trasladarlo a una casa de seguridad en la alcaldía de Xochimilco.

Cuadra reiteró que Yuritzi “N” exnovia del estudiante, señalada como la autora intelectual del plagio, así como Elvia “N” presunta propietaria de la casa de seguridad donde permaneció en cautiverio Norberto, se encuentran prófugas.

Días atrás el padre del joven asesinado informó que la Fiscalía Especializada Antisecuestros detalló que no existió una deuda de 700 mil pesos que supuestamente motivara el secuestro de Norberto, sólo se trató de un argumento de una de las implicadas para animar a los secuestradores al ilícito.

Esto después de que uno de los detenidos asegurara que otras dos mujeres (Yuritzi y Elvia) están implicadas en el asesinato del estudiante de la Universidad del Pedregal, Elvia, señalada como propietaria de la casa de seguridad donde se retuvo a la víctima y Yuri, supuesta exnovia.

“Lo que les voy a decir me lo comentaron en la Fiscalía: no hay tal deuda, no hay tal deuda. Nunca existió pero fue una versión de ella para animar a los cómplices”, mencionó el padre de Ronquillo, sobre la supuesta participación de la exnovia de su hijo.

“Ella los animó a secuestrar a mi hijo y sacar cinco millones y supuestamente recuperar 700 mil pesos; el plan se supone que no era matarlo, pero se les salió de las manos, no sabemos todavía por qué. Las investigaciones siguen y nos vamos a ir dando cuenta de muchas cosas que hasta ahorita no sabíamos”, comentó el padre de Norberto Ronquillo.

AVANCES EN INVESTIGACIONES. Según informes de la Policía de Investigación de la PGJ, la noche que fue secuestrado Norberto, Elvia participó en la intercepción del joven, incluso se sabe que iban a bordo una motocicleta.

Los reportes indican que Oscar “N”, mejor conocido como El Oso, fue quien dio las identidades, apodos y direcciones de los que participaron en el plagio. Este hombre era el conductor del vehículo Uber en el que secuestraron a Norberto.

A pesar de que El Oso vive en la Unidad CTM Culhuacán, fue detenido en la colonia Anáhuac en la alcaldía Miguel Hidalgo, y cuando éste fue capturado por las autoridades aceptó su participación en el crimen y dio información de sus cómplices.

Detalló que la persona que les dio todos los datos para el plagio fue la exnovia de Norberto.

La exnovia de Norberto es una joven de 22 años de edad y estudio sólo por algunos meses la carrera de Mercadotecnia en la misma universidad en la que iba el alumno Norberto Ronquillo.

La exalumna además le dio información de Norberto a José Emanuel “N”, alias El Ovni o El Puebla, quien también vive en la Unidad Habitacional CTM Culhuacán.