Voto fantasma para Messi en The Best

Barrera no se explica cómo apareció ahí, “el año pasado sí voté, pero está vez no lo hice”, explicó el jugador.

El delantero nicaragüense que jugó en el Rheindorf de Austria, Juan Barrera, capitán de su selección, afirmó en sus redes sociales que él nunca emitió su voto para los premios de The Best que organiza la FIFA, en favor del argentino Lionel Messi.

