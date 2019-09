Y aprueban en lo general leyes secundarias de la reforma educativa

En medio de una escaramuza entre PAN y Morena, el Senado aprobó en lo general las leyes secundarias de la reforma educativa que elimina la evaluación magisterial, otorga preferencia a los egresados de las normales, Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio para la asignación de plazas magisteriales y permite la entrega de recursos directos a comités de maestros y padres de familia, quienes tendrán facultades para construir infraestructura escolar.

Hasta el cierre de esta edición los senadores discutían las reservas a la Ley General de Educación, que contempla la abrogación de la Ley de la Infraestructura Física Educativa, la Ley Reglamentaria del Artículo 3ro de la Constitución Política en materia de Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de los maestros, pero se esperaba aprobar sin cambios estas legislaciones que enviaron los diputados para que sea promulgada por el Ejecutivo lo más pronto posible y que entre en vigencia.

El PAN adelantó que interpondrá una controversia constitucional y buscará que se sumen PRI, MC y PRD.

Con 78 votos a favor, 25 en contra y seis abstenciones, la mayoría de Morena aprobó la primera de esas leyes donde el bloque opositor se partió, pues Movimiento Ciudadano y el PRD no acompañaron los votos en contra del PAN y PRI.

Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, votó a favor de esas leyes secundarias mientras que el PRD se abstuvo. El PRI se vio tibio o casi inexistente en la defensa de la reforma educativa que se aprobó en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y fue el PAN quien se opuso en todo momento a estas leyes secundarias e incluso colocó mantas y pancartas en contra de esta reforma a la que calificó de regresiva y una traición para generaciones de niños y adolescentes mexicanos, sobre todo de escasos recursos.

“Como diría su beisbolista en jefe, la educación pública se va, se va, se va pero a la basuraaa”, ironizó la panista Minerva Hernández.

Los panistas portaron una enorme manta frente a la tribuna donde se leía:”AMLO y Morena traicionan a tus hijos por votos”.

A un costado del Pleno colocaron otras donde se leía“Educación sin mafia” y carteles en sus escaños con la leyenda “Sí a la educación de calidad”.

“Ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó...”, retumbaba el grito de los ­morenistas.

Una sesión donde no faltaron los enfrentamientos entre las bancadas de Morena y el PAN, pero también las confrontaciones verbales como el de la ex secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, contra su excompañero y ahora senador de Morena, Germán Martínez, quien le recordó a la senadora blanquiazul su respaldo al sindicato magisterial cuando era titular del ramo.

“Todos tenemos un pasado, necesitamos explicar estas palabras querida Josefina que fue secretaria de educación usted dijo: ´una reforma educativa es inconcebible si no se da con el sindicato, me parece que pensar en construir una reforma educativa al margen del sindicato no solo es una gran ingenuidad, es un error histórico´, lo dijo usted a un lado de Elba Esther Gordillo”, rememoró

“No me desdigo, confirmo que sólo con los maestros y maestras puede haber una reforma, pero lo que hoy se pretende es la mayor traición y estamos a unas cuantas horas de lo que pueden ser las horas más oscuras para nuestra patria”, reviró

Sólo con las maestras y maestros se puede lograr una buena educación, --agregó--pero sólo con calidad, no con mediocridad, no con prebendas o privilegios.

“Este doble discurso que se dice que hay que apoyar a la escuela pública, pero mandamos a nuestros hijos a las escuelas privadas nos dice verdaderamente el nivel de educación que tenemos en las escuelas públicas”, acusó el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri

El senador panista, Damian Zepeda reconoció que la reforma debe ir acompañada de los maestros pero nunca poner al Senado hincado ante el poder de los sindicatos magisteriales. “Esto fue un regalo para los sindicatos”, acusó

Panistas y priistas advirtieron los riesgos de que con la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), encargado de la construcción y mantenimiento de las escuelas ahora se otorgue facultades a los padres de familia para que construyan escuelas, pues ello les genera responsabilidades incluso penales en caso de una tragedia en la edificación de un inmueble escolar.

Esta ley también crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que remplazará al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE).

Ahora, las evaluaciones serán diagnósticas, formativas e integrales para “apreciar las capacidades, conocimientos, aptitudes, habilidades” de los docentes y acota que los resultados “no tendrán efecto sobre la permanencia en la plaza de las maestras y maestros”, es decir, que aún cuando reprueban las evaluaciones, se mantendrán al frente en un salón de clases como docentes.

Estas leyes también abre la puerta para que el sindicato docente incida en el ingreso, promoción y permanencia de los maestros en el sistema educativo.

Para esto, el artículo 39 del dictamen propone la creación de una mesa tripartita entre la SEP, los estados y sindicatos con el objetivo de poner a disposición de estos últimos los resultados de la valoración de los distintos elementos para la admisión.

Miguel Angel Mancera advirtió que esta reforma educativa requerirá recursos para que pueda funcionar.

De acuerdo con legisladores de Morena, la implementación de la Reforma Educativa requerirá un presupuesto de 50 mil millones de pesos anuales, por lo que será necesario impulsarlo en el marco de la discusión del Paquete Presupuestal del 2020.

Mientras al exterior del recinto legislativo los maestros de la Sección 22 de la CNTE se mantenían en plantón atentos a que no se modificara ni una coma a estas leyes y atentos a las indicaciones de sus lideres.