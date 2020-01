“Ya no gobierna la delincuencia”, dice AMLO

En México, ya no gobierna la delincuencia ni el gobierno se encuentra “pecho a tierra”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras insistir en el freno a la tendencia creciente en materia delictiva.

Antes, dijo, los criminales sí gobernaban, “así de claro y contundente”.

—¿Y hoy ya no?

—Ya no, éste es un cambio importantísimo.

—¿Pero en los estados sí?

—Es muy importante que no gobierne desde arriba. Si gobierna, es pecho a tierra. No hay ninguna defensa, ninguna protección ni salvación. Por eso no vamos a ser rebasados nunca.

Uno de los ejemplos del caos estatal en materia de seguridad es Guanajuato: conforme a los registros federales, en esa entidad se comete en promedio más del 15 por ciento de los homicidios dolosos.

El martes, por ejemplo, hubo 62 asesinatos y 11 se dieron en territorio guanajuantense, el primer sitio (casi 18 por ciento); siguieron Ciudad de México (8), Edomex (6) y Jalisco (6). En estos cuatro lugares, el 50 por ciento de los casos. En nueve estados, el saldo fue blanco.

Sobre Guanajuato, describió el Presidente: “La mayor parte de los homicidios es crimen organizado, ya hay un operativo especial de la Guardia Nacional. Son enfrentamientos entre bandas: una de Jalisco y otra de Guanajuato”.

Conforme a las cifras oficiales, se detuvo la tendencia nacional a la alza: en 2016 el crecimiento de homicidios fue de 2.9 por ciento; en 2017 de 2.3, en 2018 de 0.7 y en 2019 de 0.1…

AMLO fue optimista y se comprometió a tener resultados alentadores a más tardar el 1 de diciembre de este año. Y enlistó sus “ventajas”: atención a las causas profundas de la violencia, mediante la dotación de empleos, apoyo a los jóvenes, alza salarial, lucha contra la desintegración familiar y fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales.

“Tenemos ventaja porque ya no se permite el contubernio entre autoridades y delincuencia, como era antes”…