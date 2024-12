Por ahí sí que no paso

Desde el pasado día dos… para entrar en vigor al día siguiente… quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 3o, 4o y 73 de la Constitución Política de los por hoy todavía Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección y cuidado animal. Siendo así, queda prohibido el maltrato a los animales como si se tratara de eliminar esa impune práctica a partir de obedecer unas letras que ni las Tablas de Moisés lo han podido lograr con la humanidad, pero en fin, algo habrá de poderse hacer partiendo de que entonces el Estado mexicano queda o-bli-ga-do a garantizar (¿y si no?) su trato adecuado (¿?), su conservación y cuidado, peeeero, en los términos que señalen las leyes secundarias respectivas. Y es justo en esta parte donde aparecerá el diablo con sus pequeños detalles y por lo que, para empezar, la elaboración del ordenamiento denominado Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de (insisto en que la preposición correcta es “a”) los Animales tendría que ser muy cuidadosa y sobre todo con-sen-sua-da por el legislativo entre todos los sectores interesados, ocupados y preocupados del tema, como al igual tendrá que suceder con lo que vaya a incluirse en los libros de texto a cargo la SEP.

Tren Maya

En otro tema, aunque fuertemente relacionado con el anterior, participo que simple y sencillamente me resulta increíble, incongruente, estúpido al infinito y más allá, pero i-na-cep-ta-ble, que nuestro Ejército Mexicano haya promovido y aceptado firmar un CONTRATO que contempla como “fauna nociva”, entre otras, a especies silvestres vulnerables y/o en alto peligro de extinción y por lo tanto actualmente protegidas constitucionalmente, que pudieran en un momento dado interferir con la operación segura del Tren Maya, razón por lo que ¿inexplicablemente? se arreglaron con una empresa advenediza y sin experiencia en la materia, ubicada en Toluca, EdoMex, para que les descarte el problema que pudiera significar el acercamiento y paso de jaguares, venados, pecaríes y demás fauna silvestre, puntualmente del área yucateca, al pupú más depredador de la historia de México, cuando ese aspecto fue justo el que debió quedar contemplado antes incluso de siquiera pensar y proponer un proyecto doblemente obligado a contar con una Manifestación de Impacto Ambiental que abarcara, desde el inicio, todo el kilometraje del ferrocarril y no irla disimulando y manipulando mientras avanzaba la obra, que por cierto supuestamente debería incluir suficientes y bien diseñados y atractivos “pasos de fauna” que por lo visto no fueron suficientemente explicados a los animales... tontos que son esos dueños y señores ancestrales de ese territorio. Qué dolor tan grande y cuánta indignidad e impotencia ver impreso que entre dos desconocidos y desconocedores (el apoderado legal de la empresa Tren Maya, S. A. de C. V., un tal Lic. Arturo Carrillo Ruiz, en su calidad de “área contratante” y el C. Miguel Ángel Mateo Castillo, a su vez apoderado legal de la empresa proveedora del servicio, denominada “SUSOMA, SOLUCIONES AMBIENTALES, S. de R. L. de C. V.), se haya acordado controlar a como diera lugar que los animales no se acercaran al ferrocarrilito invasor, así tuvieran que eliminarlos. Eso sí piadosamente, bajo la directriz de la Norma Oficial Mexicana 033 que determina los métodos para darles muerte garantizando buenos niveles de bienestar, sin dolor ni sufrimiento… ¡hágaseme el canijo favor!... dado lo cual me surge preguntar a qué profesionales de la medicina veterinaria, con experiencia en estos menesteres, subcontrató la empresa ejecutora. Es por ello y más que…

Quedo sumada a la petición del grupo SÉLVAME DEL TREN que hace un enérgico llamado para que la ciudadanía nos manifestemos contra tal barbaridad, pidiendo además que las autoridades competentes (Alicia Bárcena por SeMARNat y Mariana Boy por la ProFePA) se manifiesten formalmente sobre el asunto. Por lo pronto, en redes sociales se convoca a una protesta contra el rebautizado como TREN MATA y en defensa de la fauna yucateca. El evento será mañana 6 de diciembre a las 6 horas, frente a Palacio Nacional. Notificados quedamos. Y…

Por lo tocante al CASO NARVARTE que ofrecí seguir abordando, por cuanto varios perros y palomas fueron asegurados y desalojados del sitio por supuesto maltrato en grado penal, me disculpo por posponerlo, DM, para la semana entrante. Hay todavía mucha tela de donde cortar: las denuncias presentadas a la PAOT por la activista Gabriela Rosales durante los años 2021, 2022 y 2023; las omisiones de la autoridad; la ausencia de solidaridad del sector protector y la declaración que al respecto emitió el señor Ulises Lara, Encargado de Despacho en la Fiscalía General de Justicia-CdMx. Lo del tren me superó; me atravesó el alma.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmil.com