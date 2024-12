Infonavit, transparencia total

Infonavit

Todo lo relacionado con el Infonavit, una de las instituciones torales de los regímenes emanados de la Revolución, tiene que tratarse con transparencia total.

Es patrimonio de los trabajadores mexicanos. El Instituto de la vivienda no está para ocurrencias ni para decisiones tomadas en lo oscurito. ¿Para qué crear un problema donde no lo hay?

Nadie pone en duda el apoyo popular para el gobierno del Segundo Piso, lacerarlo es irresponsable. Hay que dar información suficiente y dejar de lado las prisas que, ya lo vimos, suelen arruinar cambios de fondo.

Que nadie pase por alto que los fondos del Infonavit no son del gobierno en turno, son de los trabajadores, sus familias, y de los empresarios. Es un organismo tripartito.

Tren de Aragua

México no puede ser la tierra prometida de bandas criminales extranjeras que suponen que aquí, por la fragilidad institucional, harán negocios pingües.

La migración sin control proveniente de varios países sudamericanos ha permitido a delincuentes colombianos y venezolanos, operar en México con la protección de autoridades uniformadas y civiles. Ya hay en el país células de la banda venezolana conocida como Tren de Aragua, que operan de manera descarnada en la trata de personas, negocio que por cierto no puede prosperar sin anuncia policiaca.

Esos delincuentes han cometido delitos graves, asesinatos incluso, por lo que es necesario llevarlos ante la justicia para que se atengan a la consecuencia de sus actos.

Se necesita cooperación real, más allá de los discursos de buena voluntad, con los gobiernos de Venezuela y Colombia, para evitar que nos manden a sus delincuentes.

Una tregua navideña

Los duelistas, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, ya se tomaron una foto con Rosa Icela Rodríguez ente ellos como réferi. ¿La foto significa un armisticio?

Acaso solo una tregua navideña pero ese jaloneo no tiene fecha de caducidad. Lo importante de lo dicho hasta ahora es que los mandos morenistas no piden que el problema se deje del lado, nada de eso, quieren que haya una investigación para saber si hubo, o no, manejos turbios. Que se llegue al fondo del asunto.

Si la investigación se hace quiere decir que el pleito va para largo y su final es impredecible. Sobre el tema no se ha dicho la última palabra.

Proceso óptimo

Hasta el momento el proceso para elegir al nuevo fiscal capitalino se ha desarrollado de manera óptima.

Los tres finalistas, Bertha María Alcalde, Anaid Valero, y Ulrich Richter Morales, son perfiles interesantes con potencial real para desempeñar un cargo clave en la aspiración compartida de que la CDMX ofrezca seguridad a sus habitantes y visitantes.

Los tres, hay que decirlo, aprobaron los exámenes de control de confianza. El secretario de Gobierno de la ciudad entregó la terna elaborada por Consejo Ciudadano al Congreso para que se complete el trabajo.

El anhelo es que el proceso termine bien y la ciudad tenga un nuevo fiscal con posibilidades reales de hacer un estupendo trabajo.