Olinia mejorará movilidad y seguridad para miles de mexicanos

En un país tan grande como México, la movilidad es un bien público estratégico. Por ello, la inversión en trenes, teleféricos, carreteras, puertos, puentes, metrobus, trolebús, resulta fundamental para el desarrollo. No es casual, tampoco, que las grandes empresas sean aquellas que han desarrollado grandes sistemas de transporte, procesos de logística integrales para entregar productos en cualquier parte del país. Les menciono algunos ejemplos: Grupo Bimbo, Coca-Cola FEMSA, CEMEX, las empresas siderúrgicas, las compañías distribuidoras de productos lácteos. La clave de su éxito ha estado en la movilidad, en la logística. Por ello, los trenes son tan importantes. En las ciudades, la entrega de productos a domicilio, de alimentos se transformaron en actividades económicas heredadas de la pandemia. Fue, entonces, cuando bicicletas y motocicletas por su bajo consumo de combustible se transformaron en los medios de transporte “ideales” para millones de personas trabajadoras que ahora contarán con seguridad social gracias a una reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada recientemente. Sin embargo, la seguridad sigue siendo un gran pendiente. Es un hecho que estamos perdiendo a miles de jóvenes en accidentes de motocicletas. Hace falta una política pública que prevenga este tipo de eventos, que sólo autorice licencias para los conductores de motocicletas totalmente capacitados; que vigile que se cumplan con las normas. Para enfrentar estos desafíos ahora, además, se impulsará la producción de autos eléctricos que resolverán demandas de movilidad, así como de seguridad. Estamos hablando de la producción del auto Olinia: una alternativa segura y sustentable para reducir accidentes de motociclistas en México. El proyecto Olinia tiene como meta el desarrollo de tres vehículos eléctricos modulares antes de finalizar el sexenio, con precios estimados entre 90 y 150 mil pesos. Estas soluciones, de acuerdo con Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto, buscan atender necesidades específicas de movilidad personal, transporte de barrio y entregas de última milla. Un proyecto circular.

TelevisaUnivision, factor clave ante gobierno de Trump

En el periódico The Wall Street Journal se publicó un revelador artículo que dimensiona la importancia de la televisión abierta en el mercado de habla hispana en Estados Unidos. De acuerdo con los editores del diario, TelevisaUnivision fue un factor de impulso clave en la campaña de Donald Trump, hoy presidente electo de Esta dos Unidos. Resulta que el republicano se reunió en el resort Mar-a-Lago en Florida con Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez para agradecerles personalmente el apoyo. The Wall Street Journal señaló que, De Angoitia y Gómez, los hombres fuertes del grupo, tienen una larga amistad con Jared Kushner, yerno de Trump. Según la respuesta de los directivos a los cuestionamientos del diario estadounidense, fue un encuentro que data de una larga amistad y fue para agradecer la cobertura electoral “informativa neutral y equilibrada”. He Wall Street Journal, según el reporte especializado sobre la prensa elaborado por Miranda Partners, destaca el hecho de que Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez podrían tomar el papel clave de interlocutores de la presidente Claudia Sheinbaum con Trump. Cabe recordar, destacó Miranda Partners, que los máximos directivos de Grupo Televisa mantuvieron acercamientos con el gobierno de López Obrador, con el cual sostuvieron reuniones privadas en Palacio Nacional. También recordaron que la entrevista que Enrique Acevedo le hizo al futuro presidente estadounidenses, entonces candidato, alcanzó una audiencia de 85 millones de vistas.

Reality Shows reviven televisión abierta

Por cierto, aquí en México también se reconoce la importancia de la televisión abierta. Les cuento que la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales (ENCCA) 2024 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestra que la televisión abierta sigue teniendo el mayor alcance entre las preferencias de los mexicanos, que las noticias es el tipo de programas que más consumen y que los canales de Grupo Televisa, Las Estrellas y Canal 5 dominan sin problema la competencia. El gran ascenso del 5 se dio por el fenómeno que significó el reality La Casa de los Famosos México. En tercer y cuarto lugar de los canales más vistos se encuentra su principal competidora, TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, con Azteca Uno y Azteca 7.