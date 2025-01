Del T-MEC y del bilateral de aviación

T-MEC

Muchas veces la lógica es lo que menos funciona cuando se trata de hacer política. Muchos economistas, analistas, directivos de agencias internacionales, empresarios de Estados Unidos y el resto del mundo han el caos que sobrevendría si se concretan las amenazas del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a todos los productos provenientes de Canadá y México (entre otros países).

Desde luego que, en principio, en lo que se entroniza y se acomoda, Trump pensaría en dar señales de que sus promesas de campaña van a cumplirse, aunque sólo sea para mostrar el músculo. Pero las consecuencias de cumplir todo lo que ha dicho serían fatales para Estados Unidos y desde luego, para México.

No obstante, es posible que este año de 2025 y tal vez parte del siguiente, existan turbulencias en la relación bilateral, sobre todo porque viene la revisión (más bien renegociación, según dicen los entendidos) del Tratado Comercial trilateral, el llamado T-MEC, lo cual va a mantener muy tensas las relaciones, ya que se mezclan temas como la migración y el narcotráfico, en una frontera que tiene 3 mil kilómetros de resquicios para que los migrantes de todo el mundo que han llegado a México pasen del otro lado.

Esta ensalada de problemas tiene todo para mantener en vilo a nuestro país, pese a los esfuerzos por conciliar posturas con sectores que hasta hace 6 meses se consideraban adversarios irreconciliables y montar un plan de inversiones ambicioso que le dé al país un lugar entre las primeras 10 economías del mundo.

Se ve difícil que ello ocurra sin libre comercio y sin la certidumbre jurídica y física que permita que los recursos financieros fluyan hacia las arcas nacionales. Ya se verá que sucede en el camino.

No obstante, también se vislumbra otro asunto en materia de transporte aéreo. Nos referimos al Convenio Bilateral de Aviación, cuya versión más reciente data de 2015. De suyo no es obligatorio renegociarlo, pero se acostumbra revisarlo cada 10 años y por lo tanto, en 2025 tendría que plantearse si es pertinente o no.

Lo que no se sabe es cuál será la política de Estados Unidos en la era Trump en materia de transporte aéreo. Si atendemos a su mantra de hacer a Estados Unidos grande otra vez (MAGA) sería lógico pensar que la aviación jugará un papel muy importante, no olvidemos que la expansión comercial y de negocios y turismo de Estados Unidos se afincó en gran parte en el crecimiento de la aviación comercial, un sector que siempre fue muy apoyado por el gobierno estadounidense.

Desde hace años, Estados Unidos ha pugnado por ampliar las libertades del aire para sus aerolíneas en todos los mercados y en sus bilaterales ha negociado convenios de cielos abiertos, lo cual nunca ha ocurrido con México.

Hasta ahora, los trabajadores de la aviación y muchos sectores han mantenido la defensa de los cielos para que las aerolíneas mexicanas puedan aprovechar los bilaterales en beneficio del país. Pero en este entorno de la era Trump, no se sabe a qué deberán atenerse los negociadores y por desgracia, la aviación se ha querido utilizar muchas veces como moneda de cambio. Ojalá que la defiendan. E-mail: raviles0829@gmail.com