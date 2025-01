Nadie es extraño: ejemplo libanés

Comunidad libanesa se manifiesta en Paseo de la Reforma: claman por paz para Palestina y Líbano

Este 20 de enero, cuando la migración está en el centro de las inquietudes internacionales, es política y humanamente útil el ejemplo de las comunidades libanesa y judía, cuyos éxodos revelan capacidad de adaptación y contribución al desarrollo de los países o territorios donde se han asentado. Ha triunfado lo mejor de ellas cuando la aniquilación es en contra de la esclavitud, la violencia, la miseria o la desesperanza.

La aparentemente furiosa retórica antiinmigrante de Donald Trump, a partir de hoy el presidente número 47 de Estados Unidos, de otro lado, nos lleva al reconocimiento de movimientos de población constructores de nuevas estructuras sociales. Recordar y reconocer el valor y aportación de los grandes movimientos transfronterizos es oportunidad para entender comunidades trascendentes ahora primariamente aludidas como riesgos.

Éxodos y migraciones están relacionados y son distintos. Mientras el primero es un desplazamiento masivo y forzado, usualmente provocado por conflictos, persecuciones religiosas, étnicas o políticas, el segundo es voluntario o causado por razones económicas, educativas o sociales.

En “Política”, Aristóteles enfatiza: la comunidad política es el centro de una vida autosuficiente. Es en esa dinámica social donde se generan contextos de integración y paz, así como se conforma un modelo de ciudadanía más allá de diferencias culturales.

Notable es la comunidad mexicano-libanesa con su participación en la vida pública del país y en particular de la Ciudad de México. Evidencia cómo una diáspora —iniciada en 1878 ante el yugo del imperio Otomano— puede contribuir al desarrollo económico, social y cultural mientras fortalece la cohesión social. Un pueblo con una gran capacidad de adaptación, dice Carlos Martínez Assad, autor de “Libaneses. Hechos e imaginario de los inmigrantes en México”.

La aptitud libanesa para construir redes de apoyo interno y aportar a la economía fue reiterada en la toma de posesión de Javier Dergal Kalkech como presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés. Han sido garantes de seguridad y estabilidad. Un acto de unidad conmemorativa al cual asistí honrosamente. Valores compartidos por el equipo de Jorge Kahwagi Gastine, desde un periodismo pilar de promoción de diversidad, historia y cultura para defender frente a Trump.

La preservación de las tradiciones culturales converge con la promoción de proyectos sociales. Las libertades individuales se aúnan en bienestar colectivo. Las hemos acompañado, primero desde el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX y ahora en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Ejemplar fue la participación más politizada de quien concluyó como presidente del Club Libanés, Daniel Karam. Lo será seguramente el programa y sensibilidad del nuevo presidente, Dergal, quien entiende la integración social como un proceso bidireccional de creación de sociedades inclusivas, donde sin comunidad no hay seguridad, como decimos en el C5.

El capital social, esas redes de confianza y reciprocidad existentes en una sociedad, potencializado por el Obradorismo de la Presidenta Claudia Sheinbaum y en lo local por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, son ya parte de una nueva cultura cívica.

Zygmunt Bauman, en Community: Seeking Safety in an Insecure World, explica cómo las colectividades no son refugios estáticos, sino espacios dinámicos donde las relaciones humanas se reconstruyen constantemente. El éxito de la comunidad libanesa en México es ejemplo de cómo la diversidad es un motor de crecimiento y apertura.

En su toma de posesión, Dergal situó a la comunidad —aplicable a quienes, por razones de seguridad, económicas o religiosas, abandonan sus lugares de origen— como punto de partida y sitio de llegada: de Líbano a México.

En la colectividad nadie está sola ni solo. Un modelo aristotélico de ciudadanía. “Y que no se sienta extraño el que aún no se ha hallado”, cerró Dergal.