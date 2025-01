Los rostros de la tragedia en playoffs

Dan Campbell, head coach de los Detroit Lions Los Lions cayeron en la Ronda Divisional de la NFL luego de haber tenido el mejor récord de la Conferencia Nacional.

La realidad es que hay dos rostros para definir el dramatismo de la ronda divisional de Playoff de la NFL, sin embargo no sé con cuál quedarme, con la cara de decepción de Dan Campbell, coach de Detroit, o la de vergüenza de Mark Andrews, el ala cerrado de Baltimore. Si me pidieran elegir alguna de manera forzosa creo que la de Campbell sería la elegida. Y es que los Leones eran los amplios favoritos, no sólo para llegar al Super Bowl por la Conferencia Nacional (NFC), sino incluso para ganarlo.

La vergonzosa derrota ante Washington en su propia casa, en el Ford Field, y con las miles de caras de penosa decepción que no cesaban de aparecer una tras otra durante la transmisión televisiva, nos habla no sólo de una derrota, sino de una tragedia en una ciudad por las muy altas expectativas que había levantado el equipo con más victorias en la temporada (15-1) y que sin duda tenía la mejor ofensiva de la Liga, no en vano fue el ataque número uno durante la campaña.

En tanto, ¿qué agregar al rostro de Andrews, el jugador de los Cuervos? Pues que en sus ojos se reflejaba la pena absoluta ante un estadio, una ciudad, una afición que no podía creer que el hombre quizá con la manos seguras del equipo dejaba ir el ovoide que mandaría a tiempo extra el juego contra los Bills.

Ni dudar de que este ala cerrado habrá sido el hombre más sólo en el vestidor de su equipo, y el más callado y silencioso en el vuelo de regreso a Baltimore.

¿Y qué lección nos dejan estos dos rostros? Pues no sólo la cara de la derrota inesperada, sino una lección que nos enseña que en estas instancias de playoffs quizá no siempre gana el mejor equipo, sino que pierde aquel que comete más errores, y eso, justamente eso, fue lo que sucedió en estos dos juegos que fueron los mejores de la jornada.

EL PEZ POR SU BOCA MUERE

Como acertadamente me lo decía un buen amigo, era sabido que la defensiva de Detroit era el “Talón de Aquiles” de los Leones, ya sea por lesiones o porque no contaba con la profundidad en su roster para mantener un nivel de excelencia durante la ahora larguísima campaña de 17 juegos, no obstante todo eso era maquillado gracias a una poderosa y explosiva ofensiva y su genio de coordinador en la persona de Ben Johnson, sin embargo perder cinco balones, con cuatro donde el quarterback Jared Goff fue el responsable, era casi imposible sacar adelante el encuentro.

Aún así, quizá el detalle fue una de las jugadas sorpresa del coordinador ofensivo la que dio al traste con todo, y no por la llamada de la jugada, sino por el criterio del receptor que lanzó un pase que quizá se dio cuenta que era ya demasiado forzado y debió quedarse con el ovoide.

Pero como dicen, “el pez por su propia boca muere”, y al ingenioso y poderoso ataque de Detroit eso le sucedió, pues no basta con mandar grandes jugadas, sino enseñar a esos mismos jugadores que las ejecutan a razonarlas y no sólo seguir al pie de la letra la orden. Hasta ese momento el marcador, aunque adverso, estaba al alcance con todo y ya tres intercepciones para Goff, pero esa ejecución forzada de la jugada sorpresa de Johnson acabó por hundirlos.

EL HOMBRE MÁS SOLO EN EL ESTADIO

En cuanto a los sucedido en Buffalo, el encuentro fue muy parejo, y aunque todo el mundo pensaba que el quaterback Lamar Jackson sería nuevamente víctima de la presión en los momentos cruciales, respondió y puso a su equipo en posición de empatar, pero como ya comentamos, Andrews dejó caer el balón en la conversión de dos puntos.

Es verdad, no se le resta mérito a las victorias de Washington y Buffalo, pero la verdad es que fueron más disciplinados que sus rivales, no cometieron errores, y a la postre eso define los encuentros, más que nada, a estas alturas.

CENICIENTA 2024

En tanto, si existe un detalle que se debe reconocer es la labor del coordinador ofensivo de los Comandantes, Kliff Kingsburry, quien ha hecho un trabajo perfecto desarrollando a Jayden Daniels, como un mariscal de campo de gran clase apenas en su año de novato. Ante eso me viene a la mente una frase del legendario coach Tom Landry, quien decía que todos los jugadores tenían talento, sólo que no todos lo desarrollaban a su máximo nivel, y Daniels vaya que si lo ha hecho.

El desempeño de Daniels, gracias a Kingsburry, aunado a la gran labor del coach Dan Quinn, han hecho de Washington un equipo “Cenicienta” como hace mucho no se veía en las postemporadas de la NFL, es decir, esos equipos que llegan como comodines, juegan todos los playoffs como visitante y ganan hasta llegar al Super Bowl. Hace muchos, muchos años atrás, algo parecido sucedió con los Raiders en 1980: jugaron toda la posteporada como vistantes, llegaron al Super Domingo y lo ganaron.

No sabemos si eso sucederá con los Comandantes, pero al momento podemos atestiguar que, tras sus dos victorias en casa ajena (Tampa Bay y Detroit), tienen el momento, el ritmo, la confianza y el dinamismo como para dar un susto a las Águilas en Filadelfia, aunque eso, si, todo dependerá del clima en esa ciudad. Los Comandantes y su tipo de juego no son para nieve.

CHICAGO SE LLEVÓ LA JOYA ESTRATÉGICA

Ayer por la tarde se dio a conocer que los Osos de Chicago contrataron a Ben Johnson como su head coach. Johnson hizo de la ofensiva de los Leones una maravilla, ahora intentará hacer lo mismo con el ataque de los Osos, y saben qué, pues que hay material de sobra con el quarterback Caleb Williams.

Y si nos maravillamos con lo hecho por Daniels en Washington esta temporada, seguramente veremos algo similar con Williams, un talento natural como mariscal de campo, bajo la tutela de un tutor ofensivo de elite como Johnson; acuérdense de esto.

NUEVAMENTE LA NFL EXPERIENCE EN MÉXICO

Como ya se ha hecho costumbre, nuevamente estará la llamada NFL Experience en la Ciudad de México, tal cual como la que se monta en las sedes del Super Bowl, para aquellos aficionados que no pierden detalle.

La NFL Experience estará el próximo 9 de febrero en el Campo Marte, a un costado del Auditorio Nacional, donde habrá juegos interactivos, actividades organizadas, pantallas gigantes para disfrutar el Super Bowl y demás amenidades como comida y venta de ropa oficial y souvenirs de la NFL. Un evento imperdible.