Designar terrorista a Trump

Que no cunda el pánico. Es la síntesis de la estrategia mexicana frente al primer día de gobierno de la segunda administración Trump. Una forma de estructurar la necesidad de actuar con “cabeza fría”. De entrada es la estrategia correcta, ya se verá si es posible conservarla en los próximos días. Es una posición inteligente. Se sabe que el estilo de Trump de negociar , y obtener lo que desea, es intimidar a su contraparte, de ser posible apanicarlo. El miedo como arma. Es una variante de terrorismo político, generar pavor y confusión generalizada.

El gobierno mexicano actual, el del segundo piso, no olvida que Trump se ensañó con la dupla AMLO - Ebrard al repetir una y otra vez que nunca había visto a nadie doblarse tan rápido. Eso no ocurrirá ahora. Nadie se doblará a las primeras de cambio. Habrá temple. No hay que perder de vista que el objetivo de Trump es dar un golpe mediático que complazca a su base de votantes sedienta de revancha y que, ya lo vimos, le aplaude a rabiar cualquier decisión que lo muestre como el gorila dominante de la jungla. Machismo político recargado. Un populista autoritario con vocación de dictador.

En su discurso inaugural Trump, ya en plan de líder de secta que es lo suyo, dijo que Dios le había salvado la vida para que retomara el poder. Mire usted, Dios salvando a un delincuente condenado. Aparte de todo Donald es hereje. Lo que sigue para México es analizar a fondo, una por una, todas las órdenes ejecutivas ya firmadas por Trump y establecer una estrategia específica.

Todas las órdenes ejecutivas tienen un flanco que nos puede favorecer, incluso la de designar a los carteles mexicanos organizaciones terroristas. Si se aplican con rigor las leyes americanas, esa designación llevará a la cárcel a los vendedores de armas y a los banqueros gringos que son socios de los carteles-terroristas. Unos les venden las armas más poderosas del mercado y otros les blanquean su dinero en sus circuitos financieros, y eso sería para México muy positivo.

Cuando Trump caiga en cuenta de esas implicaciones quemará esa orden ejecutiva, porque no lo imagino encarcelando a potentados de la industria armamentista que tanto dinero le dieron a su campaña política, ni a los banqueros que ponen la alfombra roja cuando los narcos llegan a sus bancos a depositar su dinero. Lo que Trump hará, si siente que lo necesita, es una o dos incursiones de fuerzas especiales para llevarse a EU a algún narco importante o un político implicado. La idea, repito, es dar un golpe en la mesa y que, casualmente, los fotógrafos estén cerca para tomar la foto.

Glifos

Delegaciones de 152 países han confirmado su asistencia a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2025, que arranca hoy mismo en España. Es el primer gran evento global del año de la industria de viajes. Una oportunidad que se debe aprovechar al máximo para mostrar la oferta turística de México ante miles de profesionales de la industria. Lucirse en un deber. La promoción a esos niveles suele hacer la diferencia entre los destinos que tienen éxito y generan bienestar para la población, de los destinos que tienen que seguir esperando en las sombras.

La delegación mexicana asiste con buenas expectativas. El grupo lo encabeza por primera vez la nueva secretaria de Turismo, la empresaria tlaxcalteca Josefina Rodríguez Zamora, que consolidará así su liderazgo. Opera a favor de nuestra delegación contar con un stand espléndido, diseñado y construido por la empresa mexicana Euroamérica group que dirige César García Pavón, que ha puesto en el stand de la Fitur toda su experiencia y conocimiento detallado de las tendencias del turismo en el mundo.