La mujer más valiente de EU

Valentía La reverenda Mariann Edgar Budde pasa frente a Donald Trump durante el servicio este martes en la Catedral de Washington, con el que culminan los eventos (WILL OLIVER/EFE)

Mariann Edgar Budde, obispa de la iglesia episcopal en Washington D.C., cuya palabra le agrió la fiesta inaugural a Trump, es posiblemente la mujer más valiente de los Estados Unidos.

“Señor presidente (le dijo en la inauguración de su mandato a DT): millones han puesto su confianza en usted. Y como usted dijo ayer, ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En el nombre de Dios, le pido que tenga misericordia para la gente en nuestro país que tiene miedo ahora…

“Hay niños gays, lesbianas y transexuales, y familias demócratas y republicanas e independientes, algunas de las cuales temen por sus vidas”.

Eso al poco tiempo de haber decretado la inexistencia de todo aquello alejado a la ortodoxia de hombres y mujeres como únicas distinciones sexuales posibles en su gobierno.

Y en cuanto a la “limpieza ética”, fundamento ideológico del combate a la migración, le espetó:

“…Gente que recoge las cosechas, que limpia nuestras oficinas. Que trabajan en granjas y en empacadoras de carne. Que lavan la loza en que comemos luego en restaurantes. Y que trabajan en turnos nocturnos en hospitales… “.

“…Podrán no ser ciudadanos, o tener la documentación apropiada. Pero la vasta mayoría de los migrantes no son criminales. Ellos pagan impuestos, son nuestros vecinos, son fieles miembros de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas y templos”.

Obviamente, esa homilía le resultó a Trump, repugnante.

La obispa Budde no es valiente desde hace pocos días. Antes lo

cuando en medio de las protestas por el asesinato de Floyd George, cuyo mayor delito fue su negritud, Trump se tomó una fotografía frente a la Iglesia de St. John, con una inmerecida Biblia en las manos. Y ella lo fustigó como un farsante.

En una entrevista posterior, la obispa Budde, señaló el rasgo más pernicioso de la política del dos veces presidente:

“todo lo que ha dicho y hecho es para avivar la violencia. Necesitamos un liderazgo moral y él lo ha hecho todo para dividirnos”.

Los liderazgos morales y religiosos, en casos geniales, terminan siendo liderazgos políticos. Tengo dos ejemplos a la mano (para no hablar de Hidalgo o Morelos): Martin Luther King y Gandhi. Los ministros o predicadores, con atributos de liderazgo político y hasta convulsiones revolucionarias, son aquellos cuya acción --no sólo su palabra--, arrastra no nada más a sus correligionarios sino a quienes ni siquiera participan de su credo.

“…No puedo quedarme de brazos cruzados en Atlanta y no preocuparme por lo que ocurre en Birmingham. La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Estamos atrapados en una red de reciprocidad ineludible, atados en una sola prenda de destino. Lo que afecta a uno de modo directo, afecta a todo el mundo de forma indirecta”, decía el reverendo King.

La reverenda Budde, cuyo libro más reciente, una recopilación bien ordenada de sus sermones, no en balde se llama, “How We Learn to Be Brave: Decisive Moments in Life and Faith” (“Cómo aprendemos a ser valientes: momentos decisivos en la vida y la fe”), llegó a las librerías y plataformas, en 2023.

El ascendiente moral y social --posteriormente político y hasta electoral--, de los ministros religiosos en EU, tiene una profunda raíz (ahora medio afectada) desde los tiempos cuáqueros. Por eso su palabra pesa.

Quizá por eso Tump reaccionó groseramente a estas palabras grabadas en el dintel de su segundo periodo: repugnante. Y no podía ser de ora manera para quien, según la Diócesis Episcopal de Washington, es una defensora de “la igualdad racial, la prevención de la violencia con armas de fuego, la reforma migratoria y la plena inclusión de las personas LGBTQ+”.

O sea, un ser humano inteligente, compasivo y valiente. Nada más de cuyo currículum extraigo estos datos *:

Fue durante 18 años rectora de la Iglesia episcopal de San Juan en Minneapolis; es licenciada en Historia de la Universidad de Rochester, con grado magna cum laude y maestra y doctora en el Seminario Teológico de Virginia.

*BBC.

