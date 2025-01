¿Quién elige realmente a un coach en la NFL?

Brian Schottenheimer | nuevo head coach de Dallas Luego de ser coordinador ofensivo del equipo la temporada pasada, Schottenheimer será el sustituto de Mike McCarthy en el puesto de head coach.

Es verdad que la nota del momento debe ser la opinión y expectativa de los contendientes del Super Bowl 59, Kansas City y Filadelfia, así como la cascada de especulación sobre quién ganará el título. De eso estarán inundados los medios hasta el cansancio.

Por esa razón, abordemos otros temas que quizá no han sido analizados con el debido detenimiento dada la euforia de los playoffs, y me refiero en específico a ciertas contrataciones de entrenadores en jefe para las muchas vacantes hacia la temporada 2025.

UN ENIGMA

Sin duda la más enigmática y hasta extraña, por así decirlo, fue la de los Vaqueros de Dallas, que, literal, “sacaron el conejo de la chistera” y después de muchas especulaciones, algunas hasta ridículas, se decantaron por un coordinador de su propio staff de coaches que sin dudarlo se sacó la lotería sin esperarlo, nos referimos a Brian Schottenheimer, quien fungía como coordinador ofensivo bajo la batuta de Mike McCarthy, pero que jamás mandó jugadas (lo hacía McCarthy).

Como es costumbre Jerry Jones hizo del proceso de elección y selección de nuevo entrenador, más que algo serio, un circo para atraer reflectores hacia su persona o equipo, pero en realidad nada debidamente evaluado.

Como se recordará llegó a barajar nombres de gente capaz y con experiencia para el puesto como Kellen Moore o Robert Saleh, y hasta verdaderas tomadas de pelo como Deion Sanders o Jason Witten.

De los anteriores, Moore era el más serio e idóneo para el puesto. Moore, es el actual coordinador ofensivo de Filadelfia, quien incluso hizo tan buen trabajo que el ataque de las Águilas fue de los mejores en la Liga y llegó al Super Bowl. Sin embargo, el pretexto de Jones para no darle mayor interés a Moore fue que al estar aún en activo con su equipo en playoffs, no estaba permitido entrevistarlo oficialmente.

De Saleh, codiciado por varios equipos, sólo fue medianamente entrevistado. Al final, Saleh regresó a los 49ers como coordinador defensivo.

VERDADERAS BROMAS

No obstante, donde Jones se voló la barda fue con sus “ocurrencias”, llámense Deion Sanders o Jason Witten; el primero (Sanders), super estrella de los Vaqueros en su momento y actualmente exitoso coach colegial con la Universidad de Colorado, fue señalado para el puesto, pero ciertamente sin la experiencia de haber coacheado en la NFL. Todos saben que un entrenador de NFL desde abajo crecido con diversos cargos en equipos de la Liga, desde asistente hasta coordinador, y Sanders no ha pasado por tal proceso. El mundo sabía que Sanders era sólo circo mediático.

Respecto al segundo, Witten, destacado ala cerrado de Dallas, apenas y es coach de una preparatoria, o sea, nada que ver ni ofrecer a nivel profesional, y menos para un equipo tan emblemático de la NFL.

SE LES FUE EL TREN

Ya ni se diga el carrusel de coaches que desfilaron ante la mirada de Jones y fueron rápidamente contratados por otros equipos como Chicago que se llevó al genio ofensivo Ben Johnson, quien a su vez eligió Denis Allen (ex coach de Nueva Orleans) para dirigir la defensiva; Nueva Inglaterra a Mike Vrabel y éste a su vez a Josh McDaniels (un muy buen coordinador ofensivo), Las Vegas y la sorpresiva contratación de Pete Carroll, ex coach de Seattle; Jacksonville y su elección de Liam Coen, el ex coordinador ofensivo de Tampa Bay, NY Jets a Aaron Glenn, el buen ex coordinador defensivo de Detroit.

Ya con pocas opciones en el tablero, lo más fácil para Jones fue elegir de casa y tomó a Schottenheimer. Su linaje es evidente, hijo de Marty Schottenheimer, gran entrenador que llevó al Cleveland de Bernie Kosar a dos juegos de Campeonato de la AFC en los 80, y en otra ocasión al Kansas City de Joe Montana en los 90.

No obstante, ¿qué tanto de peso tuvo la decisión de Jones o quizá la de su consentido quarterback, Dak Prescott?

¿QUÉ VOZ TIENE MAYOR PESO?

Como trascendió, mucho tuvo que ver Prescott en el asunto ya que fue quien abogó para que fuera su coordinador ofensivo el elegido. La razón: la química entre ambos, y el hecho de que, según Prescott, Schottenheimer innovó la ofensiva de Dallas hacia el final de la temporada, aunque insistimos, nunca fue quien elegía las jugadas en el campo.

Su elección deja un enorme signo de interrogación para un equipo que, de acuerdo a sus objetivos fuera de temporada, era dar un giro de 180 grados a lo que se venía haciendo, y sin embargo se quedaron con un entrenador que era del estilo de McCarthy.

Con lo anterior, queda más que demostrado el enorme peso que tienen os quarterbacks al momento de elegir o despedir un entrenador en la NFL, sino lo creen, baste recordar casos como el Kyler Murray de Arizona, quien tras sus diferencias marcadas con Klif Kingsburry, propició la salida del coach, hoy exitoso coordinador ofensivo de Washington y mentor de Jayden Daniels. En gran medida responsable del éxito ofensivo de los Comandantes y de su novel pasador.

Otro fue el de Aaron Rodgers, quien a su llegada a los Jets pidió la contratación de Nathaniel Hackett como su coordinador ofensivo, y se la cumplieron.

Y como esos casos podríamos enumerar más, pero la realidad es demostrar que hoy en día el peso de un jugador estrella en las decisiones del equipo cuentan quizá más que el de un coach en jefe.

Con dicho nombramiento al mando de los Vaqueros, estos son un verdadero acertijo para la campaña entrante, misma que ya desde ahora se planea y trabaja a nivel ejecutivo, pues no olvidemos que en poco más de dos meses se celebra el Draft de la NFL y la agencia libre, donde muchos equipos se arman y comienzan realmente su campaña.