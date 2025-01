Prácticas dilatorias contra iniciativa preferente ciudadana

Ilustración del flyer de la Marcha Ciudadana Nacional por el derecho a los animales Crédito: Especial

Varios estados de la República Mexicana y desde luego desde su mismísima capital, organizaciones y alianzas de protección animal convocan a toda persona y personitas conscientes y respetuosas de toda forma de vida, a tomar parte en LA MARCHA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES 2025 que se llevará a cabo este próximo domingo 2 de febrero… día tamalero por excelencia pero asimismo de mal recuerdo, porque en ¿honor? a la Virgen de la Candelaria son maltratados con harta fe algunos cebúes en Veracruz, bovinos que aterrados y para empezar su martirio son trasladados por el río Papaloapan hasta llegar a tierra firme donde son “recibidos” a madrazos, pinchazos y jaloneos por turbas de borrachos y machitos que los agreden sin piedad, aunque se afirme oficialmente que “eso” ya no sucede. Cada entidad ha publicitado su punto de reunión y horario, mientras que en CdMx será el Monumento a la Revolución quien reciba al contingente a las 11:30 horas, para de ahí dirigirse al Zócalo, haciendo parada estratégica en el Congreso, porque…

Ha de conocerse que a base de amaños legaloides en el Congreso de CdMx se ha estado buscando hasta el más inverosímil pretexto para evitar el paso a votación de la PRIMERA INICIATIVA PREFERENTE CIUDADANA que cumplió con creces el principal requisito para recibirse como tal y que es el número de firmas autentificadas que la deben respaldar. La propuesta tiene por objeto la prohibición de espectáculos con animales no humanos donde su maltrato y muerte sean, además de crudelísimos, inútiles, salvajes y primitivos, ILEGALES al contravenir la normatividad vigente en el país, lo que por supuesto incluye a la tauromaquia en todas sus facetas y a las “peleas de gallos” como banderas de esa abusiva e inadmisible violencia que, para mejor, ya es asunto avalado y ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con sus resoluciones a ese respecto busca disuadir el ejercicio de cualquier conducta que incluya de manera dolosa actos que lesionen, dañen o alteren la salud de cualquier animal o que le causen muerte bajo el mismo tenor. ¿Más claro?... imposible; sin omitir que ya la PresidentA Claudia Sheinbaum tiró línea en el mismo sentido, aunque sin que sus mayoritarios legisladores morenistas hagan caso pese a que, incluso, ofreció buscar alternativas para quienes con tal prohibición pudieran ver afectada su economía y que por supuesto no serán ni los ganaderos ni los aficionados, que realmente mantienen ese “espectáculo” por capricho, soberbia y petulancia. Pena es, sí, mantener a México entre los 7 países del orbe que todavía sostienen tan arcaico esparcimiento y que en el caso de plazas y palenques, por mas que se llenen nunca podrán igualar a la inmensa cantidad de compatriotas que actualmente no aceptamos esas brutalidades. Fue por esto último y el hartazgo de que mañosamente se siga posponiendo EL TEMA, que ayer por la mañana legisladores del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de CdMx ofrecieron, en voz de su coordinador y presidente de la JUCOPO (Junta de Coordinación Política), una conferencia a medios donde pude percibir por vez primera a un Jesús “Chucho” Sesma genuinamente molesto, dando puntuales ejemplos de las dilaciones a las que han recurrido sus colegas para impedir la votación de la Iniciativa en comento y se entiende… porque de esa forma saldrían a relucir los nombres y apellidos de quienes aún conservan esa violencia especista en sus adentros, creyendo inclusive que ello les hace pertenecer a una ya muy rancia sociedad. De otra forma no se concibe que se estén haciendo tarugos para impedir que la prohibición cobre vigencia, simple y sencillamente en armonía con la Constitución de una Ciudad declarada “animalista” por la actual Jefa de Gobierno, pero que en el preciso tema de la tauromaquia va muy retrasada. Para esto, sépase también que LA INICIATIVA fue presentada en tiempo y forma desde el año pasado. O sea, y como debió ser, el primer día de sesiones para que por Reglamento se hubiera votado en el periodo pasado. Sin embargo, resultó que el Instituto Electoral correspondiente tenía que validar las 27 mil firmas, no habiéndolo hecho hasta el presente periodo y, por lo tanto, recién se mandó el documento a la Comisión de Puntos Constitucionales a cargo de la diputada panista Daniela Álvarez, cuyo equipo sesionó el pasado domingo saliendo con la peregrina “precisión” de que debían armarse consultas con las organizaciones de barrios y pueblos originarios que, según encontré, son 196 y que aunque respetable y respetado ese derecho, para poderlas organizar esas personas primero deberán acreditar su real origen y demostrar su afectación directa y objetiva, lo que se llevaría el año, más con todo, ninguno podrá negar el maltrato y la crueldad en las prácticas referidas y por tanto esa INICIATIVA, sí o sí, deberá pasar al Pleno lo antes posible. Por cierto, recomiendo leer la última parte de los tres reportajes elaborados por Jennifer Garlem la semana pasada, aquí mismo en La Crónica (“Toros de lidia, una raza criada para sufrir y morir en el ruedo”), donde se detalla bajo principios científicos el dolor físico, el descarriado estado mental y el sufrimiento del toro durante su lidia y muerte. Parte el alma.

