Contra la reelección y el nepotismo

Presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum comienza a promover la transformación legislativa propia de su gobierno, el del Segundo Piso, con temas que le interesan personalmente desde hace tiempo. Temas que busca convertir en ley como la no reelección y la prohibición expresa del nepotismo en los cargos de elección popular.

Son asuntos de gran calado sobre los que hay opiniones diversas, incluso dentro de la coalición gobernante. Para la mandataria el lema “sufragio efectivo, no reelección” mantiene vigencia y debe ascender, por lo mismo, al texto constitucional.

La segunda es que ningún familiar puede suceder a otro de forma inmediata en un puesto de elección popular, como ha ocurrido, lo que la presidenta considera una forma de corrupción.

Soberanía y Constitución

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, no solo fue el anfitrión de la ceremonia oficial por un aniversario más de la promulgación de la Constitución de 1917 en el histórico Teatro de la República, sino que pronunció un discurso sustancioso que vinculó al texto constitucional con la defensa de la soberanía.

Kuri dijo ante buena parte de la República reunida en Querétaro que la Constitución de 1917 nos define como una nación soberana. Es decir, somos un Estado libre, que define su propio destino y que no ha estado, no está, ni estará dispuesto nunca a someterse a los designios de otro.

Nuestra soberanía no depende de nadie más que del pueblo mexicano, sentenció Kuri. Del pueblo emana y al pueblo sirve. Y eso no va a cambiar. No vamos a permitir que cambie.

Juan Ramón y Marco

El diálogo permanente es la fórmula que puede terminar con las amenazas y transformar una pausa de un mes en una acción permanente de cooperación.

El encuentro entre el canciller De la Fuente y el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, permite que ambos gobiernos pongan sobre la mesa sus inquietudes e intereses y no se llegue cada rato a la orilla del abismo.

Ya quedó claro que descarrilar la relación bilateral a golpe de aranceles no solo no sirve para objetivo inmediato de detener el trasiego de fentanilo, que tiene una lógica diferente, sino que opera a favor de los intereses de potencias comerciales de oriente que están esperando que el T-MEC implosione.

El objetivo es que cada país sepa lo que pretende el otro y cómo, a través de la cooperación de pueden alcanzar objetivos más grandes.

Sí se puede trabajar en equipo

Coahuila y Texas muestran de manera cotidiana que se puede trabajar en temas de interés compartido como tener fronteras seguras y combatir a bandas criminales, sin que esto afecte la relación comercial entre ellos, que es clave en el bienestar las familias de ambos pueblos.

El gobernador Manolo Jiménez dio un dato contundente: el 50 por ciento de las empresas instaladas en Coahuila son de origen estadounidense, que se sienten protegidas en la entidad y entregan a sus directivos y accionistas del otro lado de la frontera indicadores positivos.

Claro que hay áreas de oportunidad en las que se puede avanzar r más. Dijo que un contingente de 300 elementos policiacos se sumará a la vigilancia de los cruces fronterizos, en particular en sitios estratégicos que el gobierno estatal tiene bien identificados.