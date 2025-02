¿En qué van los (posibles) nuevos partidos en México?

Partidos Políticos

En este año, y hasta inicios de 2026, las agrupaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, realizan los actos necesarios para lograrlo. Asociaciones que, consideran, cuentan con los elementos necesarios para poder ingresar al ecosistema político mexicano, y aspiran a ocupar puestos de gobierno.

El plazo para que manifestaran su intención venció el 31 de enero, y deberán cumplir con una serie de requisitos que expondré: en primer lugar, contar con poco más de 256,000 personas afiliadas, que deben demostrar la calidad de mexicanas y contar con su credencial para votar con fotografía vigente.

Estas afiliaciones se pueden dar de diversas maneras: por una lado, en las asambleas que realizará cada agrupación; por otro, mediante el uso de una aplicación móvil mediante el apoyo de auxiliares, que buscarán por todo el país afiliar militantes; también, mediante una aplicación que permitirá la afiliación de una persona concreta, y por último, en los 294 municipios de alta marginación, mediante formatos en papel.

Las asociaciones deben realizar asambleas, que podrán ser de dos tipos: distritales, debiendo lograr al menos 200 asambleas válidas con 300 afiliados en cada una; o locales, cuando menos 20, con 3000 personas afiliadas por asamblea. Además, una asamblea nacional.

En esas reuniones se deben aprobar los llamados “documentos básicos”, que son:

Declaración de principios: los valores, principios, ideología que va a sostener el partido.

Programa de acción: que responde a la pregunta ¿qué queremos hacer?.

Estatutos: sus reglas internas.

Todo el procedimiento está supervisado por el INE; por ejemplo, deben informar de cada asamblea previamente a su celebración, para que personal de la autoridad electoral verifique las condiciones en que se realiza, que no hay afiliaciones corporativas, así cómo el número de personas que se afilia en cada una. De igual forma, se fiscalizan los recursos con que se realizan todos estos actos, y se supervisa que no haya entrega de despensas, apoyos, etc.

Además, el propio INE verifica las afiliaciones hechas mediante las aplicaciones, o en formatos de papel, para revisar que se trate efectivamente de ciudadanía mexicana con sus derechos políticos vigentes. Recuerde, se vuelve indispensable el uso de la credencial de elector.

Los documentos básicos también serán revisados, a fin de garantizar que cumplan con la Constitución, y que respeten los derechos político-electorales de quienes se adhieran a las organizaciones.

Una vez que el Consejo General del INE, en el tercer trimestre del año 2026, decida a qué partidos se les otorgará registro, aquellas asociaciones que lo no consigan podrán impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien decidirá de forma definitiva sobre el tema.

Poco más de 80 organizaciones ya le informaron al INE que quieren ser partidos políticos. Veremos al final cuántas lo logran.