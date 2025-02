El gasolinazo controlado

Protesta contra el gasolinazo en México Protesta contra el gasolinazo en México (La Crónica de Hoy)

Cuando la Cuarta Transformación les ofrecía a los mexicanos la alborada de una nueva etapa de nuestra acongojada y siempre dolorida historia nacional, el Mesías bajó de su muy particular Sinaí tabasqueño y nos dijo con las tablas en la mano: tendréis gasolina a diez pesos el litro.

Y hubo quien le creyó.

Pocos años más tarde el magno gasolinazo controlado está en puerta: antes del tercer canto del gallo se fijará un precio de 24 pesos. Un precio tope, por cierto.

Los gasolineros, especialmente aquellos cuya fortuna les sonríe con negocios de otra amplitud, sin necesidad de recurrir a la venta mixta de combustible importado por PEMEX y otro tantito (o tantote) de huachicol), han aceptado sumisos la medida, convencidos del efecto positivo del cambio de gobierno.

Antes, cuando se analizaban los precios en la recurrente conferencia mañanera y alguien tenía un precio distinto al dogma, el humorísticamente antipático procurador de los consumidores de aquel tiempo les decía: se pasan de rosca los angelitos.

Hoy ya no se les dice así, ahora simplemente se les reconoce el talento beisbolero y se les reconoce capacidad de volarse la barda. Los establecidos, contribuyentes puntuales, supongo, se vuelan la barda., los huachicoleros, impunes y sin. sangría fiscal, se vuelan la gasolina.

Y todos contentos, hasta el gobierno, capaz de volarse a través del IEPS, (cifras de fines del año pasado), 161 mil 326 millones de pesos. Eso prueba dos cosas: se pueden fijar “precios tope”, como este por venir de 24 pesos, pero nadie podrán logar “fisco tope”.

Por eso, para dizque compensar las cosas (cuando lo más sencillo sería desgravar los combustibles y dejarlos como cualquier otra mercancía sujetos al IVA), el gobierno atenúa su propio gasolinazo con un “estímulo fiscal”, cuyo monto varía según las condiciones de la economía y a veces el capricho. Se aplica este estímulo, sobre todo, en época electoral. Es no falla.

Por eso en estos días nuestra señora presidenta (en quien el creador le conserve por muchos años la enorme lucidez con la cual conduce los destinos de la patria), nos ha ofrecido doctas explicaciones sobre el asunto:

“Nosotros queremos ―y aprovecho de una vez para informarle a los gasolineros, si no se los ha… ha estado en comunicación la Secretaría de Energía― (perdón por el titubeo), hacer un acuerdo antes de estar cerrando gasolineras; así como el PACIC n(que no funcionó), como el acuerdo que hicimos para el precio de la canasta básica, queremos hacer el mismo acuerdo con los gasolineros.

“…Pemex produce gasolinas, las distribuye y, dependiendo del lugar en donde sea, pues es distinto el costo al que le vende al distribuidor de gasolina. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso quede claro y poder reducir esos costos, por parte de Pemex.

“Y que hagamos un acuerdo con todos los gasolineros del máximo precio de la gasolina.

“Por supuesto, que no es en principio fijar el precio, no se trata de eso; pero sí de que haya un acuerdo voluntario de que: no puede ser que un gasolinero le saque 6 pesos a cada litro, no (el fisco saca más). Cuando el máximo que pudiera llegar a sacar es 2 pesos y ya estamos hablando de mucho…”

Total, para un par de zapatos y 200 pesos en la cartera, es suficiente.

“Entonces, lo que queremos es sentar a los gasolineros (no se vayan a cansar), y decir:

“A ver, esto es por el pueblo de México y es por la economía nacional.

“Entonces, entre todos hagamos un acuerdo voluntario de decir:

“A ver, veamos cuál es el costo, pongámonos de acuerdo: ¿cuánto es de Pemex?, ¿cuánto cuesta la gasolina de importación?, ¿cuánto es la parte del IEPS?, ¿cuánto es la parte del IVA?, ¿cuál es la parte de la ganancia para Pemex?, ¿cuál es la parte de la ganancia para los gasolineros?

“Y establezcamos entre todos, de manera voluntaria, un precio máximo, de tal manera que no tengamos que estar ahí en la persecución de las gasolineras que están con precios extremadamente altos…”

O sea, la Ley de Herodes. Pero es por el pueblo de México, no lo olvidemos.

