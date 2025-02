Demora, tardanza o detención de algo por un tiempo

Animalidades

Esta vez sucedió en Sonora un momento de enorme agresión para dos cachorros que, aunque tarde, fue parada en seco por la Policía Estatal mientras el auto que los arrastraba, amarrados desde la cajuela, circulaba por la intersección que forman la Avenida Argentina y calle 26, colonia Topahue, en San Luis Río Colorado. Lo anterior sucedió el pasado 9 de febrero y se supo del hecho gracias a las numerosas denuncias subidas a redes sociales, desde donde EL CASO fue retomado por el periodista local Alberto Sánchez, quien lamentablemente informara después que las criaturas habían muerto, según “fuentes extraoficiales”, lo que debería ser dado a conocer a detalle y públicamente para saber si fue a causa del daño infligido o si los eliminaron y bajo qué método al verlos sin posibilidades de salir adelante, lo que sumaría a la sanción. Al menos se nos aseguró que uno de los responsables fue detenido y puesto a disposición del MP. Seguramente el conductor del viejo Ford blanco…

Créaseme que no tengo capacidad ni siquiera para imaginar qué puede pasar por el cerebro de un humano supuestamente racional como para ejercer tamaña crueldad, pero sí para pedir encarecidamente justicia ejemplar. Ojalá que el gobernador Alfonso Durazo Montaño de alguna manera pueda intervenir ante el Municipio respectivo para lograrlo. Recuerdo su apoyó en viejos tiempos. Ojalá y ahora lo haga en memoria de esos perritos tan tremendamente violentados, y...

El título del presente texto obedece a la definición que la RAE tiene para el gachísimo procedimiento de objetada pero evidentísima “dilación” que se está manipulando en el Congreso de CdMx, para evitar que la Iniciativa Preferente Ciudadana que se presentó cumpliendo todos y cada unos de los duros requisitos pase al Pleno para ser votada como firme expresión contra la tauromaquia, las “peleas de gallos” y otros “espectáculos” crudelísimos y denigrantes para los animales no humanos. Es ya un amplísimo sector residente el que rechaza tales barbaridades, que además van en total incongruencia con las Constituciones federal y local y pese a ello, ahora resulta que a la PresidentA de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas le preocupa harto la opinión de quienes hasta el momento ajenos al asunto, son parte de los Pueblos y Barrios Originarios. Me refiero a la diputada Daniela Álvarez Camacho, quien a partir de ayer se supone que instaló (para retardar más el procedimiento) una “sesión permanente” que tras incluir consultas entre pros y contras les permita emitir el dictamen correspondiente, mismo que comprometió para el próximo 4 de marzo sin terminar de entender que esos foros son tan inútiles como desgastantes para EL TEMA. Que ya no aportan nada nuevo ni para un lado ni para el otro, como no sea para dar atole con el dedo a quienes pudieran sentirse afectados de alguna manera con LA PROHIBICIÓN de esos crueles “espectáculos”, cuando es bien sabido y comprobado que el cierre de las plazas en la capital mexicana, privativamente La México, no afectará a nadie de los especificados y sí en cambio, como bien lo citara en su comunicado el Comité del movimiento MÉXICO SIN TOREO (promotor de LA INICIATIVA), obliga a que los diputados de Ciudad de México atiendan a dicha legalidad partiendo de que se trata de poner por sobre todo la protección animal en el ejercicio democrático que justamente sirve para ello y que independientemente del convencimiento personal contra la brutalidad, el grupo urge que sea armonizada la flamante Ley General de Protección y Bienestar Animal no sólo partiendo de lo dispuesto en las constituciones citadas, sino al igual con lo especificado en la normatividad oficial mexicana y puntualmente en la Ley Federal de Sanidad Animal y sentencias que respaldan tan urgente proscripción, corroborando además que de ir en contrario, esto es, de no votar será CORRUPCIÓN al igual que dilatar el proceso y/o atender a intereses personales, y que la tauromaquia aparte de corrupta aplica descaradamente tráfico de influencias. Y todavía cínicamente la legisladora se defendió alegando que lo único que está cuidando y la única parte que debe tenerse clara… ¡ajá!… es que no quiere que les enmiende la plana el poder judicial cuando ya la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha explayado al respecto, concluyendo que la prohibición a estas actividades es una medida idónea y necesaria para garantizar el bienestar animal y que de ninguna manera vulnera el derecho a la cultura, la propiedad, la libertad de trabajo y el derecho a la igualdad y no discriminación; que ninguna práctica que suponga maltrato y el sufrimiento innecesario a los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución y que si en alguna forma llegase a tener una afectación sobre quienes organizan o participan en tales acciones, esa afectación no es desproporcionada en atención a la finalidad que persiguen las normas de protección y bienestar animal. Siendo así punto en boca y a otra cosa mariposa, porque de que estas bestialidades tienen los días contados, ni duda.

Y ya para cerrar quería entrarle al tema del “zoológico” WAMERU establecido en el municipio El Marqués, en Querétaro, instalación que desde su creación presentó oscuro… oscurísimo… historial. Baste remembrar a quienes históricamente formaron parte del lugar, sea de planta o externos, y darán cuenta de un personaje famoso por ejercer ruda y disimuladamente el mercado negro con cuanto gran felino pudo y eso porque los elefantes se le dificultaron, aunque… hay quien le sigue los pasos muy de cerca si no es que ya lo rebasó, pero…

Entéreme de último momento que un pacífico león ya con respetable melena había sido reportado por andar paseando solo y tranquilo por las calles de Lerma Y Pinos, San Pedro Cholula, Municipio de Ocoyoacac, EdoMex, que en gran parte bien conozco. Seguramente fue cachorro adquirido en aquella dizque “Fundación RECICA” (para rescate de fauna proveniente de circos y otro tipo de maltrato), que en noviembre del año pasado fue intervenida por diversas razones, entre ellas por mantener fauna silvestre bajo muy cuestionables condiciones. Para cuando salga esta colaboración la ProFePA habrá asegurado al bello felino para derivarlo a… ¿Ostok? Le seguiremos el paso.

