Terry Cole, jefe de la DEA

Se tomó su tiempo, pero el presidente Trump finalmente nombro a Terry Cole nuevo titular de la DEA, la agencia antinarcóticos de la Casa Blanca. Es un nombramiento que nos incumbe ya que Cole tendrá interacción diaria con México, por lo que es necesario adentrarnos en su perfil.

A diferencia de otros nombramientos en las áreas de seguridad, en este caso no fue una ocurrencia. Cole es un policía con una abultada hoja de servicios.

Tiene experiencia en lugares bravos como Afganistán, Colombia e incluso México, donde se convirtió en un experto en el tráfico de fentanilo que es núcleo de su misión.

Además, no lo pierda de vista, tiene conocimientos académicos de las nuevas tecnologías, incluida la Inteligencia Artificial. Escucharemos mucho de Cole y de la DEA en los días por venir.

Aranceles al acero, otra pensadita

Siguiendo la estrategia de no responder de bote pronto, sino analizar las decisiones con cabeza fría para no incurrir en precipitaciones, el gobierno mexicano confía en que no lleguen a aplicarse a nuestro país los aranceles al acero y aluminio.

México tiene argumentos sólidos comenzando por uno irrebatible: EU vende a México más acero que México a EU, de modo que no solo no hay trato injusto, sino que un arancel terminaría afectando más al consumidor americano.

Con Trump nunca se sabe, pero México tiene a los empresarios del acero de EU a sus mejores aliados para que se acerquen al equipo de Trump y expliquen la situación con el propósito de incentivar la relación comercial, no de dinamitarla.

La comunicación continua, sin pausas, entre los equipos de ambos gobiernos es el mejor aliado en tiempos de incertidumbre.

Blanco, parece chiste, pero es anécdota

Se cumplirá la ley en el caso de Cuauhtémoc Blanco. El nuevo fiscal general de Morelos, Edgar Maldonado, muy cercano a la gobernadora González Saravia, se comprometió a cumplir y hacer cumplir la ley, comenzando por el caso de alto impacto mediático del afamado exfutbolista.

No se pide más. Si hay denuncias que se les dé seguimiento y se deslinden responsabilidades, pero que no haya exoneraciones previas por intereses políticos. Eso no.

El ahora diputado Blanco, una vez que sintió que su blindaje político sigue fuerte, tuvo la ocurrencia de anunciar una organización para defender a hombres acusados falsamente de delitos sexuales. Parece chiste, pero es anécdota. Algunos rieron, aunque no es fácil encontrarle lo gracioso a la ocurrencia.

Atarraya, reforzada

La atarraya es una de esas redes grandes, redondas, que se usan para pescar, también es el nombre del programa especial del Edomex para combatir delitos de alto impacto.

La idea es conjuntar esfuerzos de instancias como la fiscalía y la policía del Edomex con instancias federales que contribuyen a las tareas de inteligencia. La complejidad del Edomex, el estado más poblado del país requería un programa profesional que fuera a las causas de los delitos y que contara para sus operaciones, con el respaldo total de la gobernadora Delfina Gómez

En el caso de la seguridad, la voluntad política de las más altas autoridades es clave para avanzar.