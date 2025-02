Bertha Luján, la justicia se construye

Bertha Luján CIUDAD DE MÉXICO, 12FEBRERO2025.- Bertha Alcalde Luján, fiscal General de Justicia de la capital, durante su presentación del plan de trabajo 2025-2029 realizada en el Altar a la Patria. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Bertha Luján quiere dejar huella de su paso por la fiscalía capitalina, como una etapa en un largo camino hacia las mayores responsabilidades públicas del país. Aspiraciones legítimas sin duda de las que los habitantes de la capital saldrán beneficiados, gracias a un trabajo profesional que ofrezca resultados concretos en materia de combate a la impunidad y de que crezca la sensación de mayor seguridad en una metrópoli desafiante como es la CDMX.

Luján Alcalde, integrante de una familia prominente de la 4T, ya dio muestras de que tiene un método de trabajo que permite a la gente darle seguimiento y detectar los avances que se registren, sin ocultar los tropiezos. En la presentación de su programa de trabajo resultó alentador que tenga en su arsenal acciones concretas contra dos delitos lacerantes: la extorsión, en la modalidad de cobro de piso y también de las crecientes extorsiones telefónicas, y que no se le dé la vuelta al tema de las desapariciones; en las que, hay que decirlo, los gobiernos de la 4T se han quedado muy cortos.

La nueva fiscal reconoce la extorsión y las desapariciones como un problema real y en crecimiento y le informa a la sociedad que la institución a su cargo tomará al toro por los cuernos. Bertha dijo que su prioridad es dar atención de calidad a todas las personas que se acerquen a la Fiscalía, “esa es y será nuestra prioridad número uno”. Va por un cambio institucional verdadero, para lograrlo se necesitan romper inercias y dejar atrás vicios que se han enquistado Quiere consolidar un modelo para que sin importar en qué Fiscalía te presentes te reciban la denuncia y la atención sea amable, oportuna y eficaz desde el primer momento.

La Fiscalía de Ciudad de México es de las más grandes del país y la segunda que más denuncias recibe. En 2024, se recibieron 232 mil 214 denuncias. Adicionalmente, hay que considerar el rezago histórico acumulado de alrededor de 750 mil casos. Una cifra espeluznante que explica muchas cosas.

El delito de desaparición es el que más vulnera la posibilidad de que las víctimas recuperen su proyecto de vida, es prioritario fortalecer los mecanismos de búsqueda y garantizar la coordinación entre las instancias involucradas. Por ello, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha propuesto la creación del Gabinete de Búsqueda de la Ciudad de México, presidido por la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía,

Hay tres iniciativas prioritarias en las que la Fiscalía capitalina desempeña un papel central: el fortalecimiento del grupo especializado de búsqueda y reacción inmediata. Se creará la Unidad de Casos Recientes de Desaparición, no siempre es posible localizar a una persona en las primeras horas, esta unidad se dedicará a investigar de manera exhaustiva aquellos asuntos que no se resuelvan de inmediato, asegurando una estrategia integral basada en evidencia. Del compromiso es garantizar que cada persona desaparecida sea encontrada y que cada responsable enfrente la justicia. La búsqueda no se detiene.

Hay señales cada vez más señales preocupantes de la presencia de células del crimen organizando, parte de los grandes carteles, operando sobre todo en el sur de la ciudad, donde incluso en zonas como el Ajusco y Xochimilco ya se descubrieron fosas clandestinas. También hay delincuencia foránea, de bandas colombianas y venezolanas y de otros países que deben ser expulsadas de la ciudad, antes de que su fuerza las haga intocables.

La fiscal Luján dijo algo que vale la pena recuperar: La justicia no se decreta, se construye. Ella aspira que la justicia se convierta en una experiencia cotidiana en la CDMX. Habrá que verlo.