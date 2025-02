Tabasco, le busca por otro lado

Si no pueden, renuncien, demanda desde hace rato gente de Tabasco harta de que las autoridades no puedan con el paquete de la inseguridad.

Claro que es una herencia maldita de gobiernos anteriores, pero la responsabilidad ahora es del gobierno actual que tiene que dar respuestas positivas a los ciudadanos.

Hubo cambio de secretario de Seguridad en la entidad que alguna vez, hace mucho, fue un edén. El gobernador Javier May nombró a Serafín Tadeo Lazcano como nuevo secretario de Seguridad. Se trata de un civil, no militar, curtido en plazas bravas. No solo se trata de un cambio de persona sino un cambio de estrategia.

En Tabasco van a buscarle por otro lado para obtener resultados. La seguridad es la primera responsabilidad del gobierno y además la raíz del contrato social, obediencia a cambio de seguridad; sin seguridad, en consecuencia, el caos toca a la puerta.

Turismo, México está de moda.

Por primera vez desde el inicio de pandemia de Covid, México logró superar la llegada de turistas que se registró en el 2019. Tuvieron que pasar varios años, pero por fin se puede afirmar que la crisis fue superada.

Lo cierto es que en materia de turismo se puede crecer más en poco tiempo, la clave es que haya voluntad política para hacer del turismo una actividad prioritaria, lo demás se da por el esfuerzo de servidores públicos, empresarios y trabajadores del sector que saben hacer las cosas.

La cifra de visitantes durante el 2024 fue de 86.4 millones de turistas internacionales que es la cifra para superar. Que vengan más turistas y desde luego que aporten mayor derrama, que es lo importante, puede lograrse en el corto plazo.

La comunidad turística mexicana se prepara desde ahora para sacarle todo el provecho posible a la realización en el país de varios partidos del Mundial de Futbol 2026, que es un evento deportivo ideal para la promoción turística, como lo demostró París con su Olimpiada.

Regresa la petroquímica a Pemex

Desde la presentación de su Plan de Trabajo para esta administración, Petróleos Mexicanos se ha mantenido en las primeras planas.

Es comprensible porque la paraestatal juega un papel central en la economía mexicana, en particular para las finanzas gubernamentales. Se habla del objetivo de establecer el precio del litro de gasolina en 24 pesos, de aumentar la producción, de mantener la planta laboral, de la refinería de Dos Bocas, de supuestos ataques piratas y sobre todo del compromiso de gobierno del Segundo Piso de la 4T de que haya abasto suficiente de combustible.

Ayer la presidenta Sheinbaum puso sobre la mesa su propósito de recuperar la petroquímica en Pemex ahora que está al frente de la empresa un profesional, Víctor Rodríguez Padilla, que conoce bien la industria energética de México y a nivel mundial.

Los cuatro mil nombres, apellidos y apodos

Ya están en poder del INE los nombres de más de 4 mil personas que participarán en la elección del primero de junio para renovar el Poder Judicial. Es un ejercicio inédito de modo que todo se hace por primera vez.

Los miles de aspirantes arrancarán una campaña de dos meses de duración para darse a conocer y que la gente el día la elección identifique su nombre y le dé su respaldo. Los nombres de subirán, acaso hoy mismo, después de corregir errores, a una plataforma digital de modo que los ciudadanos comiencen a familiarizarse con ellos.

Son 4, 224 candidatos. Será imposible ubicarlos a todos, pero sí a quienes busquen ser juzgadores en nuestra zona. Una elección que requerirá un esfuerzo supremo por parte del INE y una participación activa de los ciudadanos.